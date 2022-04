Kína és Törökország is gyorsan gratulált a Fidesznek a fényes győzelemhez

„Wang Yi kínai és Mevlüt Cavusoglu török kollégám is telefonon gratulált ma választási győzelmünkhöz, melynek mértéke és jelentősége sok ezer kilométerrel odébb is világosan látszik” -közölte Szijjártó Péter. Hétfő reggel már Vlagyimir Putyin orosz diktátor is további együttműködés reményében gratulált Orbán Viktornak.



Wang Yi kínai és Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterek Fotó: TURKISH FOREIGN MINISTRY / AHMET/Anadolu Agency via AFP

„Kína és Törökország súlya és szerepe is egyre nő az új világgazdasági korszakban, így hazánk érdeke továbbra is az eredményes együttműködés fenntartása ezekkel az országokkal a kereskedelem, a gazdaság és a beruházások terén” - írta Szijjártó.

Valamint felhívta Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét hétfőn Benjamin Netanjahu korábbi izraeli miniszterelnök, és gratulált a Fidesz nagyarányú, kétharmados választási győzelméhez - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Az első gratuláló, még a választás éjszakáján, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök volt - tette hozzá. Li Ko-csiang kínai miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő táviratban, Narendra Modi indiai miniszterelnök a twitteren, Karl Nehammer osztrák kancellár, Alekszandar Vucsics szerb elnök, Andrej Plenkovics horvát miniszterelnök, Petr Fiala cseh miniszterelnök, Eduard Heger szlovák miniszterelnök telefonon fejezte ki gratulációját Orbán Viktornak.

Edi Rama albán miniszterelnök, Janez Jansa szlovén miniszterelnök, Milorad Dodik a Bosznia-Hercegovinai államelnökség szerb tagja, Zoran Milanovics horvát elnök valamint Milos Zeman cseh elnök nyilatkozatban gratulált, Marine Le Pen francia elnökjelölt, Santiago Abascal, a spanyol jobboldali VOX párt elnöke és Matteo Salvini, az olasz Liga vezetője pedig facebookon fejezte ki elismerését a Fidesz győzelme után.