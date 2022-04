Klasszikus szovjet húzással Oroszország kezdeményezte az ENSZ BT összehívását a bucsai mészárlás miatt

Hétfőig legalább 410 lemészárolt ukrán polgár holtteste került elő Kijev megye azon részein, ahonnan az oroszok vasárnapra kivonultak. Az áldozatok egy részét biztosan kivégezték, erre utal, hogy sokukkal fejlövés végzett, és többüket is úgy érte a halál, hogy kezük-lábuk meg volt kötözve. Megrázó felvételek sora járta be a világsajtót, az ukrán hadsereg a felszabadult városokban sorra tár fel tömegsírokat, ahova polgári ruhát viselő áldozatokat földeltek el az orosz megszállók. Csak Bucsában, a Kijevtől északnyugatra fekvő kisvárosban háromszáz polgárral végezhettek

Lemészárolt bucsai polgárok bezsákolt holttestei egy április 3-án, a város felszabadítása után feltárt tömegsírban. Fotó: NARCISO CONTRERAS/Anadolu Agency via AFP

Ezek alapján némileg váratlan, a klasszikus szovjet gyakorlatot idéző cinikus gesztussal Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését hétfőn, hogy a testület kivizsgálja azt, amit ők "az ukrán katonák és szélsőségesek bűnös provokációjaként" jellemeztek. Magyarán azt sugallják, hogy valójában az orosz kivonulás után az ukránok mészároltak le polgári lakosokat, hogy aztán az oroszokat vádolják háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel.

"Oroszország ismételten követelni fogja az ENSZ BT összehívását" - közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium hírhedten véres szájú, a háború kirobbantásában játszott szerepe miatt személye elleni szankciókkal is sújtott szóvivője a Telegram-csatornáján. Az orosz védelmi minisztérium pedig azt állította vasárnap, a bucsai beszámolók megjelenése után, hogy azok megrendezett jeleneteket ábrázolnak. Az orosz védelmi minisztériumnak ez bevett kommunikációs stratégiája. Miután az orosz tüzérség szétlőtte a mariupoli szülészeti klinikát, az orosz védelmi minisztérium gyors egymás utánban arról tájékoztatott, hogy

a klinikát maguk az ukránok robbantották fel;

a klinikán készült fotókon látható terhes nők színészek;

a klinikát az ukránok már rég kiürítették;

különben is legitim célpont volt, mert valójában a kiürített épület: a.) az Azov ezred harcálláspontja; b.) az Azov ezred kiképzőközpontja volt, ezért lebombázták.

És ezt még fokozni is tudták, mert szombaton egy videót is közzétettek arról az időközben Mariupolból orosz ellenőrzésű területre, vagy egyenesen Oroszországba hurcolt ukrán nőről, Marianna Podgurszkajáról, akiről eredetileg azt állították, hogy csak eljátszotta, hogy terhes, de most már azt állítják, hogy tényleg terhes volt. Ebben a videóban az elhurcolt Podgurszkajával mondatták videóra zavaros állításaikat. (Via Reuters)