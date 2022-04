Márki-Zay kitart amellett, hogy rendben volt a választási stratégiájuk

„A baloldali szavazók megvoltak dekára, mindegyik megvolt, semmi gond. Nem a Kétfarkú Kutyapárt jutott be a parlamentbe, hanem a Mi Hazánk. Mi a jobboldali szavazókat veszítettük el, nem a balosokat” - értékelte a választási vereséget az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje hétfő este a Partizánban.

Márki-Zay az országot járó ismerősei alapján két okkal magyarázta a Fidesz győzelmét: az egyik Gyurcsány, a másik a háború. Ugyanakkor szerinte a valódi ok a propaganda.

Az összefogásról azt mondta, hogy ami működött a 2019-es önkormányzati választásokon, nem működött most hétvégén. A közel egymillió ellenzéki szavazó eltűnését úgy értékeli, hogy a Jobbik 2018-as szavazóinka kétharmadát nem tudták megszólítani. „Tehát igazából a Jobbik volt az, aki elveszítette a szavazóit.” Szerinte a rengeteg gyurcsányozós üzenet nekik szólt. „Úgy látszik, hogy ez célba talált, nem tudok mit mondani, hiszen az 1 millió jobbikos szavazóból egyharmad ment a Mi Hazánkhoz, egyharmad ment a Fideszhez és mindössze egyharmad maradt nálunk.” Márki-Zay szerint már az előválasztáson is látszott, hogy a Jobbik mennyire elveszítette a szavazóit. Szerinte Jakab Péter közönségének nagy része már DK-szavazó.

Visszautasította azokat a felvetéseket, miszerint a baloldali szavazókat veszítették volna el, hiszen akkor „nem a Mi Hazánk került volna be a parlamentbe, hanem a Kétfarkú Kutyapárt”. „Volt egy aggályunk, hogy mintegy 5 százalékot az én személyem esetleg távol tartana a választástól- még januárban volt ilyen mérésünk - most azt látjuk, hogy semmi ilyen nem történt.” Márki-Zay szerint csak minimális volt a lemorzsolódás náluk. Ugyanakkor úgy értékeli, hogy a fiatalokat sikerült megmozgatniuk, a tudatos roma szavazók és a konzervatív értelmiség jelentős része is rájuk szavazott.

„Az előző választásokat sem azért bukta el a baloldal, mert nem ígért, hanem mert valami döbbenetes módon a legszegényebb emberek szavaznak a legnagyobb arányban a Fideszre. Tehát szó sincs róla, hogy a legszegényebb emberek az ellenzéktől várnák a szociális helyzetük megoldását” - válaszolta Márki-Zay arra a felvetésre, hogy a korrupcióellenesség helyett talán inkább a szociális kérdéseket kellett volna a kampányuk középpontjába állítani. Azért pedig kizárólag a propagandát okolja, hogy ezekhez a rétegekhez nem ért el a kampányuk.

Márki-Zay nem ismerte el, hogy rossz lett volna a stratégiájuk: „Nincs stratégiai hiba, az én véleményem szerint a stratégia rendben volt. Az ellenzék egysége megvolt, a billegő szavazókat: a romákat, a fiatalokat és a konzervatívokat beállítottuk az egységbe, ott voltak a szavazatszámlálóik, 27 ezer önkéntes. Ott volt az előválasztás 106 győztes jelölttel indultunk. 4 év alatt a stratégiát felépítettük. Lehet, hogy stratégiai hiba az, hogy nem volt ellenzéki MTI. Ez a kérésem/követelésem nem teljesült, ezt nem tudtuk megcsinálni”. Kitart emellett, hogy a propagandán és az agymosáson ment el a dolog.

Talán azt tartja hibának, hogy azt gondolta, Orbánt a saját szabályai szerint, a saját játszmájában is meg lehet verni. Elismerte, hogy ebben tévedett. Márki-Zay még nem döntötte el, hogy felveszi-e a parlamenti mandátumát. Ez azon múlik, hogy Lázár János a hódmezővásárhelyi szavazókörökben is többséget szerez-e. Ha így alakul, akkor inkább polgármester marad, mert szerinte „egy ilyen kiélezett helyzetben Vásárhelyet nem lehet magára hagyni”.

Úgy látja, hogy a parlamenti ellenzéknek semmi esélye, inkább a parlamenten kívül kell építkezni. „Ha ugyanilyen feltételekkel nekimegyünk.. most nem látom, hogy lehet legyőzni a Fideszt négy év múlva sem.” Azt ígéri, hogy a Mindenki Magyarországi Mozgalom is építkezik tovább, igaz, azzal számol, hogy ebben benne lesznek az ellenzéki pártok is. Annak például örülne, ha Jakab Péter újjáépítené a Jobbikot.