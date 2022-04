Öt körzet, ahol nagyon szoros a verseny

Több egyéni választókörzet is van, ahol csak néhány szavazat különbség van a Fidesz és az ellenzék jelöltje között, így a magas feldolgozottság ellenére még bárki nyerhet.

Baranya 1 (Pécs)

Mellár Tamás, az ellenzék jelöltje 89 százalékos feldolgozottságnál 181 szavazattal vezet Kővári János előtt. Négy éve még Csizi Péter volt a Fidesz jelöltje, és csak 36 százalékot kapott a szétaprózódott ellenzékkel szemben. Ráadásul a külképviseletről és az átjelentkezőktől érkező, több mint 3000 szavazatot csak árpilis 9-én fogják megszámolni.

Mellár Tamás (Ellenzéki összefogás) – 42,97% , 20 227 szavazat

, 20 227 szavazat Kővári János (FIDESZ-KDNP) – 42,57% , 20 037 szavazat

, 20 037 szavazat Varga Tamás (MI HAZÁNK) – 5,52% , 2 600 szavazat

, 2 600 szavazat Nagy Richárd (MKKP) – 4,07% , 1 916 szavazat

, 1 916 szavazat Bognár Szilvia (Független) – 3,05% , 1 436 szavazat

, 1 436 szavazat Palkó Ádám (MEMO) – 0,8% , 376 szavazat

, 376 szavazat Hirth József (NORMÁLIS PÁRT) – 0,79% , 373 szavazat

, 373 szavazat Sugár György (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) – 0,23%, 108 szavazat Részletes adatok Feldolgozottság: 96%

Mellár Tamás Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Budapest 13 (XVI. kerület)

A fideszes Szatmáry Kristóf - aki most is képviselője ennek a körzetnek - 305 szavazattal vezet Vajda Zoltán előtt, 92 százalékos feldolgozottságnál. Ráadásul itt is közel 3000 szavazatot várnak jövőhétre.

Szatmáry négy éve csak 42 százalékot kapott, most 45 százalékon áll.

Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP) – 45,33% , 22 961 szavazat

, 22 961 szavazat Vajda Zoltán (Ellenzéki összefogás) – 44,67% , 22 625 szavazat

, 22 625 szavazat Nagyné Hollósi Éva (MI HAZÁNK) – 3,41% , 1 729 szavazat

, 1 729 szavazat Bojti Bence (MKKP) – 3,11% , 1 573 szavazat

, 1 573 szavazat Schaffer Viktor (Független) – 1,21% , 613 szavazat

, 613 szavazat Stelli-Kis Sándor (MEMO) – 1,14% , 579 szavazat

, 579 szavazat Szanyi Tibor (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) – 0,72% , 363 szavazat

, 363 szavazat Zsidró László (NORMÁLIS PÁRT) – 0,41%, 208 szavazat Részletes adatok Feldolgozottság: 95%

Szatmáry Kristóf Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Budapest 15 (18. kerület)

Ez Kunhalmi Ágnes körzete, most 360 szavazattal vezet Lévai István előtt. Itt 93 százalékos a feldolgozottság, és közel 2800 szavazatot várnak külföldről.

Négy éve a Fidesz 40 százalékot sem ért el, most majdnem 44 százalékon áll.

Kunhalmi Ágnes (Ellenzéki összefogás) – 44,31% , 24 543 szavazat

, 24 543 szavazat Lévai Zoltán István (FIDESZ-KDNP) – 43,47% , 24 080 szavazat

, 24 080 szavazat Árvai Csaba (MI HAZÁNK) – 4,44% , 2 457 szavazat

, 2 457 szavazat Szokor Márton (MKKP) – 3,19% , 1 765 szavazat

, 1 765 szavazat Juhász István (Független) – 2,9% , 1 609 szavazat

, 1 609 szavazat Tabi Tünde (MEMO) – 1,19% , 657 szavazat

, 657 szavazat Sinka Zoltánné (NORMÁLIS PÁRT) – 0,5%, 279 szavazat Részletes adatok Feldolgozottság: 97%

Kunhalmi Ágnes Fotó: botost/444.hu

Fejér 4 (Dunaújváros)

Ennek a körzetnek az elmúlt négy évben is ellenzéki képviselője volt, de Kálló Gergely most vesztésre áll, 507 szavazat a különbség. 89 százalékos a feldolgozottság, és kétezer szavazat érkezik jövőhéten. A fideszes Mészáros Lajos úgy áll 45 százalék felett, hogy négy éve 40 százalékot sem kapott.

Mészáros Lajos (FIDESZ-KDNP) – 46,65% , 19 335 szavazat

, 19 335 szavazat Kálló Gergely (Ellenzéki összefogás) – 43,36% , 17 969 szavazat

, 17 969 szavazat Badó Péter (MI HAZÁNK) – 5,02% , 2 081 szavazat

, 2 081 szavazat Pozsgai Anita (MKKP) – 2,58% , 1 069 szavazat

, 1 069 szavazat Hermann Henrik (MEMO) – 1,51% , 624 szavazat

, 624 szavazat Kohl János (NORMÁLIS PÁRT) – 0,66% , 272 szavazat

, 272 szavazat Fehérvári István Zsolt (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) – 0,23%, 95 szavazat Részletes adatok Feldolgozottság: 96%

Budapest 14 (17. kerület)

A fideszes Dunai Mónika előnye 761 szavazat Szilágyi György előtt. Négy éve Dunai 41 százalékkal nyert, most 45 százalékon áll. Szintén több mint kétezer szavazat érkezik április 9-én.