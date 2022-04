Sanghajban a katonaságot és több ezer egészségügyi dolgozót vetnek be a 26 millió lakos tesztelésére

A kínai kormány Sanghajba rendelte a katonaságot és több ezer egészségügyi dolgozót, hogy segítsenek elvégezni a város 26 millió lakosának tesztelését, miután tovább nőtt a fertőzöttek száma. A Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) vasárnap több mint 2000 egészségügyi dolgozót küldött Sanghajba a hadsereg, a haditengerészet és a közös logisztikai támogató erők területéről, emellett pedig több mint 10 000 egészségügyi dolgozó érkezett olyan tartományokból, mint Csiangsu, Csöcsiang és Peking. Ez a koronavírus-járvány kitörése óta az egyik legnagyobb intézkedés az országban. A háztömbök udvarán sok lakó már hajnalban, pizsamában állt sorba, hogy leteszteljék őket.

Egészségügyi dolgozók és önkéntesek egy sanghaji lakóövezetben, ahol covid-teszteket végeznek Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A korlátozó intézkedéseket pénteken hosszabbították meg, miután egy hete jelentették be, hogy két szakaszban lezárják a várost, és felfüggesztik a tömegközlekedést a koronavírus-fertőzöttek kiszűrése érdekében, miután a járvány elszabadult a városban. Szinte mindenkinek házi karanténben kell lennie. Számos kórházat, tornacsarnokot, lakóházat és más épületet jelöltek ki központi karanténhelyszínnek. Sokan azok közül, akiknek ide kell menniük, zsúfoltságról és rossz higiéniai körülményekről panaszkodnak, illetve arról, hogy késve küldik be őket ide, amikor már nem is fertőznek.



A covid-fertőzött gyermekek csak akkor maradhatnak a szüleikkel, ha azok is fertőzöttek, ha nem, akkor elkülönítőbe viszik őket. (Reuters)