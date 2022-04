Zelenszkij a Grammyn: „A zenészeink most testpáncélt viselnek szmoking helyett. A sebesültekenek énekelnek a kórházakban.”

Volodimir Zelenszkij másfél perces videóüzenetet küldött a vasárnap este megrendezett 64. Grammy díjátadó gála résztvevőinek és nézőinek, melyet azzal nyitott: mi más lehetne a háború legnagyobb ellenpontja, mint a zene.

Volodimir Zelenszkij videóüzenetben jelentkezett be a Grammy gálára, utána John Legend énekelte el a Free című számot. Fotó: VALERIE MACON/AFP

„A lerombolt városok és meggyilkolt emberek csendje. A gyerekeink süvítő rakétákat rajzolnak, nem hullócsillagokat. Több mint 400 gyermek megsebesült és 153-man meghaltak. Sosem fogjuk látni őket rajzolni. (...) A háború nem enged választani aközött, hogy ki éli túl, és ki marad örökre csendben” - mondta Ukrajna elnöke.



„A zenészeink most testpáncélt viselnek szmoking helyett. A sebesültekenek énekelnek a kórházakban. Még azoknak is, akik nem hallják őket. De a zene ezen is áttör. A szabadságunkat védjük. Hogy éljünk. Hogy szeressünk. Hogy megszólaljunk. A földünkön Oroszországgal harcolunk, amely szörnyű csendet hoz a bombáival. Halott csendet” - folytatta.

Ezután arra kérte a nézőket, hogy töltsék meg zenével a csendet és mondják el az ukránok történetét, hogy a közösségi médiában, a tévében, és ahol csak tudják, mondják el az igazságot erről a háborúról, mert csak akkor jöhet el a béke, ha nem hallgatnak.

„Arról álmodom, hogy a megtámadott városaink élni fognak. És szabadok lesznek, mint ti ott, a Grammy színpadán” - mondta végül.

Ezután John Legend előadta Free című dalát Mika Newton ukrán énekesnővel és a néhány napja elmenekült Ljuba Jakimcsuk költővel, illetve Szuzana Iglidan kísérte bandúrán, egy népi ukrán hangszeren. (Guardian, Billboard)