Elolvadt Márki-Zay előnye Hódmezővásárhelyen

Márki-Zay Péter 2019-ben fölényesen nyerte a polgármester-választást Hódmezővásárhelyen, idei eredménye viszont jelentősen elmarad ettől.

Három éve a szavazatok 57 százalékát szerezte meg, szemben a Fidesz által támogatott Grezsa István 43 százalékával. Az országgyűlési választáson Lázár Jánossal kellett összecsapnia, ami sokkal nehezebb feladatnak bizonyult: 46 százalékot szerzett saját városában, néhány száz szavazattal kevesebbet, mint Lázár, aki minisztersége előtt szintén polgármester volt Hódmezővásárhelyen.

Az országgyűlési és az önkormányzati választások persze nem tökéletesen összehasonlíthatók, még ugyanabban a városban sem. Elképzelhető, hogy ha jövő héten polgármester-választást tartanának Hódmezővásárhelyen, Márki-Zay ismét győzni tudna, pláne, ha Lázárnál gyengébb jelölttel kellene versenyeznie.

Mindenesetre Márki-Zay úgy kapott kevesebb szavazatot, mint három éve (13 500 helyett 11 700-at), hogy közben 23 500-ról 25 300-ra nőtt a részvétel. Lázár is szinte pont ennyivel szerzett többet Márki-Zay 2019-es kihívójához képest, vagyis úgy tűnik, Lázárnak sikerült új szavazókat megszólítania. Lehettek olyanok is, akik három éve Márki-Zayt támogatták, most viszont Lázárt, vagy el se mentek szavazni.

Márki-Zay Péter leadja szavazatát Hódmezővásárhelyen Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Márki-Zay még így is szűk többséget szerezhet Hódmezővásárhelyen a külföldről és az átjelentkezőktől érkező szavazatokkal, amiket csak szombaton fognak megszámolni. De ennek nincs valódi jelentősége, mivel Lázár magabiztos győzelmet aratott a Csongrád 4-es választókerület többi részén.

A környékbeli 18 településből 17-et 50 százaléknál nagyobb többséggel vitt a Fidesz jelöltje, pedig kettejükön kívül még négy emberre lehetett szavazni. (A Mi Hazánk sem szerepelt rosszul, 5,3 százalékot kapott.)

Hódmezővásárhelyen kívül egy településen sikerült megszorongatni Lázárt: az ötezer fős Algyőn, ahol Márki-Zay 43, Lázár pedig 45 százalékot kapott. A környék másik nagyobb városában, Makón - ahol Orbán Viktor is kampányolt - 35 százalékot kapott Márki-Zay, és 55-öt Lázár.

Dr. Lázár János (FIDESZ-KDNP) – 52,37% , 28 158 szavazat

, 28 158 szavazat Márki-Zay Péter (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) – 39,58% , 21 285 szavazat

, 21 285 szavazat Veres Levente Csaba (MI HAZÁNK) – 5,34% , 2 874 szavazat

, 2 874 szavazat Kis József (MKKP) – 1,66% , 895 szavazat

, 895 szavazat Szabó Zoltán (MEMO) – 0,83% , 444 szavazat

, 444 szavazat Kovács István (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) – 0,21%, 115 szavazat Részletes adatok Feldolgozottság: 99%

Ahogy az országban máshol is láttuk, a Fidesz ebben a körzetben is javított egyéni eredményén 2018-hoz képest, hiába fogtak össze az ellenzéki pártok. Márki-Zay nagy energiával kampányolt a térségben, Hódmezővásárhelyen kívül tíz településre látogatott el, még az alig négyezer fős Kiszomborra is kétszer.

Lázár február végén azt mondta, szerinte Márki-Zay miniszterelnök-jelöltként jobb pozícióból indul vele szemben.