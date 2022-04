Még a 135-nél is több mandátuma lesz a Fidesznek a végén

A Political Capital három nappal a választás után tartott konferenciát, amelynek elemzői kerekasztaláról hamarosan külön beszámolunk, de először nézzük László Róbert nyitóelőadását.

A választási szakértő nagyon sok újságírói kérdést kapott az elmúlt napokban, hogy akkor még hány szavazat hiányzik, hogy mikor számolják meg, hogyan, miképp. Tapasztalatai szerint ezt nagyon-nagyon kevesen rakták helyre fejben, és még őt is meglepte, amikor elkezdett utánaszámolni, hogy mennyi szavazatot nem számoltak meg még.

László Róbert Fotó: urfip

Ennek az a legfőbb oka, hogy a választás.hu-n és nyomában az összes médiafelületen az látható, hogy a feldolgozottság 98,97 százalékos. Csakhogy ez nem arra vonatkozik, hogy a szavazatok ennyi százalékát számolták meg, hanem hogy a magyarországi szavazóköröknek ennyi százalékát számolták meg. A külképviseleti és az átjelentkezéssel szavazók ebben mind nincsenek benne, ahogy az a 106 szavazókör sem, amelynek urnáiba ezeket a szavazólapokat bele fogják keverni. László legjobb tudomása szerint szombaton fogják ezeket a szavazatokat megszámolni.

A levélszavazatokról pedig egy NVI-s forrása azt mondta Lászlónak, hogy azokkal sem fognak ma végezni, inkább holnap vagy holnapután. Egyelőre 140 ezret számoltak meg, és a beérkezett levélcsomagoknak a száma az olyan 310 ezer jelen állás szerint, de ennél még több lesz. Tehát azokat a szavazatokat, amiket egyéni választókerületi központokban adtak le, vagy a külképviseletre az utolsó pillanatban beszállították, azok még nem érkeztek meg a választási irodához, vagy épp most érkeznek.

A reális prognózis László szerint az, hogy összesen 350-370 ezer között lesz majd a vége a levélszavazatoknak.

És hányan vannak az átjelentkezők, azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akiknek a szavazatait még nem számolták meg? Körülbelül 150 ezer ember volt, aki az átjelentkezését előzetesen kérte. A külképviseletre olyan 65 ezren regisztráltak. A körükben olyan 80-85 százalékos szokott lenni a részvétel, és még ott van ugye ez a 106 szavazókör, amivel össze fogják ezeket önteni.

Összesen olyan 250-300 ezer átjelentkező lehet, akinek a szavazatait ily módon még nem számolták meg. És bizony ez 500-600 ezer szavazatot jelent, hiszen nekik két szavazatuk van.

A listás szavazatok elszámolásához még ennyi hiányzik. Ez lényegesen több, mint a szavazatok egy százaléka, ez olyan 8-9, talán 10 százaléka is lehet, pontosan nyilván nem tudjuk még, de ez a nagyságrend - mondta László Róbert. Tehát nem egy százalékot nem tudunk még, hanem körülbelül tíz százalékot, tette hozzá, és ezért úgy számol, hogy

olyan 3,1-3,2 millió is lehet a Fidesz végeredménye listán.

DIA az előadásból

Ebben benne vannak a levélszavazatok is. Most tartanak 2,8 milliónál, további 200 ezer még szinte bizonyosan lesz a levélszavazatokból, és ebből a 250-300 ezer szavazóból is legalább 100 ezer a Fideszhez fog menni, valószínűleg több is. Azért számol a szakértő ilyen arányokkal, mert a külképviseleteken jellemzően sokkal gyengébben szokott teljesíteni a Fidesz, de az nem azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyengén.

136, 137, 138...

Mit jelent ez mandátumokban? - kérdezi László. „Ez most lehet, hogy sokkolni fog sokakat, hogy nem csökkenni fog az a 135-ös szám, amit most látunk a Fidesznél, hanem egészen biztosan növekedni fog. Hogy a 137-et vagy a 138-at éri el, az sok tényezőn múlik, a listás szavazatok kiosztása az egy bonyolult mechanizmus. Itt a véletlennek is nagy a szerepe, és azt se felejtsük el, hogy még Szatmáry Kristóf elveszítheti a budapesti 13-asban az egyéni mandátumát. Az viszont az ellentétes irányba hathat, mert abban a pillanatban, hogy ezt elveszíti, sokkal több vesztes töredékszavazat elkerül a listás elszámolásban a Fideszhez. Úgyhogy 137, 138 fideszes tűnik nekem valószínűnek. Lehet, hogy csak 136 lesz, de hogy több mint a mostani, az egészen bizonyos.”

