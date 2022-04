Csillagászok felfedezték a valaha látott legkorábbi csillagot

A múlt héten egy, a Hubble Űrteleszkópot használó csoport bejelentette, hogy felfedezték a valaha látott legtávolabbi és legrégebbi csillagot, aminek az Earendel becenevet adták. Earandel 12,9 milliárd évvel ezelőtt, mindössze 900 millió évvel az Ősrobbanás után kezdett el ragyogni.

A csillagászoknak egy másik nemzetközi csoportja, ami a Föld legnagyobb teleszkópjaival dolgozik, azt állítja, hogy felfedeztek valamit, ami még az Earendelnél is öregebb és távolabb található a Földtől: egy csillagfény-csoportnak tűnő vöröses foltot, amit HD1-nek neveztek el. A HD1 már 330 millió évvel az Ősrobbanás után is energiát ontott ki magából. Az időnek ez a része mindeddig feltáratlan volt. Egy másik folt, a HD2, majdnem ugyanekkora távolságban látható.

„Izgatott vagyok, akár egy gyerek, aki a legelső tűzijátékot veszi észre egy csodálatos és nagyon várt eseményen” – mondta Fabio Pacucci, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa.



A csillagászok csak találgatni tudják, hogy mik lehetnek ezek a foltok – galaxisok, kvazárok (csillagszerű képződmények, amik rádiósugarakat bocsátanak ki) –, miközben arra várnak, hogy alkalmuk legyen megfigyelni őket az új James Webb Űrteleszkóppal. Még más "megfejtés" is fölmerülhet. A csillagászok szerint azonban bármik is legyenek, rávilágíthatnak a kozmosz egy döntő szakaszára, amiben az őstűzből bolygókká, életté és emberré fejlődött.

„A HD1 egy óriási babát jelenthet a korai univerzum szülőszobájában” – mondta Avi Loeb, Dr. Pacucci lapjának társszerzője.

Dr. Pacucci a Yuichi Harikane, a Tokiói Egyetem munkatársa által vezetett csapat tagja volt, akik 1200 órát töltöttek különböző földi távcsövek segítségével nagyon korai galaxisok felkutatásával. Eredményeiket csütörtökön tették közzé a The Astrophysical Journal és a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban. Munkájukról a Sky & Telescope magazin is beszámolt az év elején. (The New York Times)