Feloldották Horvátországban a járványügyi korlátozások nagy részét

Megszűnik a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozások többsége Horvátországban. Nem kell oltási igazolvány a határátlépéshez, és néhány kivétellel a maszk sem kötelező, írja az MTI.

A korlátozások feloldását Davor Bozinovic horvát belügyminiszter jelentette be csütörtökön. „Gyakorlatilag péntek éjféltől az összes eddigi korlátozást hatályon kívül helyezzük." A döntést azzal indokolta, hogy a járványhelyzet kedvezőbb, mint a tavalyi év végén vagy ez év elején volt.

A maszkviselés továbbra is kötelező a kórházakban és az egészségügyi-szociális intézményekben, de más zárt nyilvános térben nem kell viselni. A beutazási szabályok is módosultak, az uniós állampolgárok (és az ukrán menekültek) korlátozások nélkül léphetnek be Horvátországba. Más, nem uniós állampolgároknak rendelkezniük kell védettségi igazolással.