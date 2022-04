Oleg Nikolenko: Az, hogy Magyarország vonakodik elismerni Oroszország felelősségét a bucsai atrocitásokért, erősíti Oroszország büntetlenségének érzését

„Az, hogy Magyarország vonakodik elismerni Oroszország felelősségét a bucsai atrocitásokért, erősíti Oroszország büntetlenségének érzését, és újabb bűncselekmények elkövetésére ösztönzi. A javaslat, hogy Budapesten tartsanak béketárgyalásokat, cinikusnak tűnik. Ha Magyarország segíteni akar, akkor fejezze be az EU egységének rombolását”

– írta Twitteren Oleg Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője.

Magyarország vasárnap újra megválasztott kormánya naponta többször hangsúlyozza, hogy ellenzi az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat, és azt is többször elutasították, hogy fegyvereket szállítsanak Ukrajnába.

Orbán Viktor szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy Magyarország kész rubelben fizetni Oroszországnak a gázimportért, miközben ezt más országok elutasították. Orbán azt is közölte, hogy telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, akit Budapestre hívott, hogy itt tárgyaljanak az ukrán elnökkel, a francia elnökkel és a német kancellárral a tűzszünetről. Azt viszont már nem érezte fontosnak megemlíteni, hogy az orosz elnökkel Bucsáról is beszélgettek, Putyin pedig „a kijevi kormányzat durva és cinikus bucsai provokációjának” minősítette a Bucsában történteket.