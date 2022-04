Új bizonyíték került elő arról, hogy az orosz megszállás idején végeztek a Bucsában meggyilkolt polgárokkal

Újabb felvételek bizonyítják, hogy Bucsában még az orosz megszállás idején, az orosz csapatok jelenlétében gyilkoltak meg, illetve hát ne köntörfalazzunk, végeztek ki fegyvertelen polgárokat. A Meduza birtokába került jó minőségű drónfelvételek március 23-30 között készültek, vagyis még azelőtt, hogy az oroszok kivonultak volna a Kijevhez közeli kisvárosból. Ez a korábban közölt műhöldfelvételekkel együtt minden kétséget kizáróan cáfolja a Kreml és az orosz védelmi minisztérium hivatalos álláspontját, miszerint a bucsai mészárlás "megrendezett", "ukrán provokáció", a halottakat csak az oroszok kivonulása után rendezték el az utcákon.

A Meduza szerint a drónfelvételen látható holttestek pontosan ugyanott vannak, ahol aztán április 1-én és 2-án, az oroszok kivonulása után az ukrán rendőrök és újságírók megtalálták és dokimetálták.

A drónfelvételeken a holttestek környezetében az orosz deszantalakulatok által használt harcjárművek láthatók. Ezek mellett gyakran katonák is felbukkannak. A felvételekből az is kiderült, hogy ezek az orosz harcjárművek helyet is változtattak néha. Ez pedig bizonyítja, hogy ezeket a polgárokat akkor ölték meg, amikor az orosz csapatok aktívak voltak a térségben.

A Meduza a felvételeket az orosz nacionalistától, Szergej "Botsman" Korotkihtől kapta, aki csapatával az ukránok oldalán harcol, és akinek a harcosai állítása szerint Bucsától délre eső állásaikból saját drónjukkal rendszeresn filmezték az orosz állásokat. Botsman érdekelt félnek számít a történetben, mert az orosz kormányzati sajtóban őt és csapatát tették felelőssé a történtekért. A Meduza ezért különös gondot fordított a felvételek elemzésére, hogy garantálni tudja, azok nem hamisítványok.