Hamisnak tűnik az oroszok hárító reakciója a kramatorszki rakátacsapásról

Az oroszok azt állítják, hogy az állomáson talált rakétamaradványok olyan Tocska-U taktikai rakétákból vannak, amiket ők már 2019 óta nem használnak. Ehhez képest a háború kezdete óta több Tocska-U rakétával elkövetett orosz támadást dokumentáltak már.

Több tucatnyi halálos áldozata van már annak a rakétacsapásnak, amit az orosz hadsereg péntek reggel mért Kramatorszk tömött vasútállomására. Ez a vasúti csomópont az, ahol tübb, Kelet-Ukrajnából nyugatra tartó vasútvonal is találkozik, az állomáson több ezer menekülő tartózkodott, akik épp a fenyegető kelet-ukrajnai orosz offenzíva elől igyekeztek Ukrajna távolibb, biztonságosabb része felé.

A vasútállomást Két taktikai rakétával támadták, a helyszínen talált nyomok alapján Tocska-U rakétákat lőttek ki, fogalmazzunk így, a városra. Azért ez az óvatos megfogalmazás, mert a Tocska-u esetén a becsapódás helye alapján nem feltétlenül lehet megmondani, hogy valójában mi volt a célpontjuk. A Tocska-U legendásan pontatlan fegyver, fél kilométeres szórással talál csak célba.

Az orosz védelmi minisztérium a támadás után azzal igyekezett hárítani a felelősséget, hogy az orosz hadsereg már 2019-ben lecserélte Tocska-u rakétáit a modernebb Iszkander rendszerre. Lényegében azt sugallták ezzel, hogy a kramatorszki pályaudvart maguk az ukránok lőtték rakétával.

A kramatorszki pályaudvarra kilőtt egyik rakétára azt írták oroszul, hogy "a gyerekeknek". Fotó: HERVE BAR/AFP

Ez a védekezés azonban, hogy, hogy nem, hamisnak bizonyult. Tény, hogy Ukrajna ellen gyakran vetették be az Iszkander rakétákat - olyannyira, hogy a nyugati hírszerzési értesülések szerint alaposan meg is csappantak a készleteik. Arra viszont számos bizonyíték van, hogy a háború február 24-i kezdete óta rendszeresen vetnek be Tocska-U rakétákat is - és ha az Iszkander készleteik valóban megcsappantak, akkor nagyon is valószínű, hogy a szovjet időkből tömegével rendelkezésre álló Tocskákhoz nyúlnak.



Február 24-én, a háborút kezdő csapássorozatban például a bizonyítékok alapján ilyen Tocska-u rakétákkal találták el a donecki Vuhlerad kórházát, a támadásnak négy halálos áldozata van, írja Manisha Ganguly, a BBC World Service oknyomozó újságírója. Az Amnesty Interational is ugyanerre jutott a helyszíni felvételek elemzése alapján.

Március 19-én is bizonyítottan Tocska-U rakétát vetettek be Luhanszk megyében is, az egyiket az ikrán légvédelem le is lőtte. (Via BBC)