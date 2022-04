Már ötven halálos áldozata van a kramatorszki pályaudvart ért rakétacsapásnak

Ötvenre nőtt a kramatorszki pályaudvart ért orosz harcászati rakétacsapás halálos áldozatainak száma, jelentetet a Reuters Doneck megye kormányzójára, Pavlo Kirilenkóra hivatkozva. A halálos áldozatok között öt gyerek is van. Az Unicef, az ENSZ gyerekjóléti szervezete azt közölte, hogy még nincsenek pontos adataik a gyermekáldozatok számáról, de "a legrosszabbtól tartanak". Erre jó okuk van:

Az orosz hadsereg péntek reggel mért rakétacsapást a kramatorszki pályaudvarra, ahol menekültek ezrei várakoztak. Fotó: ANDREA CARRUBBA/Anadolu Agency via AFP

Kramatorszk az egyik legfontosabb vasúti csomópont Kelet-Ukrajnában, ahol több olyan vasútvonal is összefut, amit az oroszok fenyegető donbászi offenzívája elől az ország nyugati, békésebb vidékeire tartók használnak.

A pályaudvaron a támadás idején több ezer menekült, javarészt gyerekek, nők és öregek várakoztak. Kramatorszk polgármestere szerint négyezer ember volt a pályaudvaron, amikor becsapódott a két orosz harcászati rakéta.

Oroszország persze szokása szerint igyekezett hárítani, illetve egyenesen Ukrajnára tolni a felelősséget a támadásért. Azt állították, hogy a pályaudvarra becsapódott rakéták maradványai alapján azok 9k79 Tocska-U harcászati rakéták voltak, amiket az orosz hadsereg már 2019-ben kivezetett a szolgálatból, és modernebb Iszkander rakétákra cserélte azokat. A valóság ezzel szemben az, hogy a háború első napjától kezdve lövik Ukrajnát Tocska-U rakétákkal, amikből hatalmas készleteket halmoztak fel még a szovjet időkben.

A Tocska-u típusától függően 1800-2010 kilogram össztömegű, 6,4 méter hosszú, 65 centi átmérőjű rakéta, amit nagy erejű robbanószeres (HE), kazettás, atom, vegyi vagy biológiai töltettel is fel lehet szerelni. A 482 kilós kazettás töltet ötven darab 7,45 kiló súlyú bombát tartalmaz, ezek a becsapódás után tizenötezernél is több darabra szétrobbanva 200 méter sugarú körben képesek gyilkolni.

за детей (a gyerekeknek), áll a cinikus üzenet a kramatorszki pályaudvarra kilőtt harcászati rakéta oldalán. A támadásban legalább öt gyermek vesztette életét. Fotó: FADEL SENNA/AFP

Az egyik becsapód rakéta oldalára azt írták, за детей (a gyerekeknek), ami különösen cinikus annak fényében, hogy a támadásban legalább öt gyermek is életét vesztette.

Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramján reagált a támadásra, amiért az "orosz szörnyetegeket" hibáztatta. Szerinte a rakétacsapás része az oroszok tudatos, a polgári célpontokat pusztító taktikájának. "Erő és bátorság híján nem a csatatéren küzdenek meg velünk, hanem a polgári lakosságot pusztítják" - írta. (Via Guardian 1, 2)