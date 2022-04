Megtalálták annak az aszteroidának a maradványait Észak-Dakotában, ami a dinoszauruszok kihalását okozhatta

Egy Észak-Dakotában lévő lelőhelyen amerikai paleontológusok eredeti állapotában találták meg egy aszteroida darabkáit, mely a dinoszauruszok kihalásához vezetett 66 millió évvel ezelőtt. A darabkákat jelenleg vizsgálják, hogy megállapíthassák, milyen fajta aszteroida volt - mondta el Robert DePalma, az ásatást vezető paleontológus a NASA Goddard Űrrepülési Központjában szerdán.

Az aszteroida becsapódását ábrázoló illusztráció. Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

DePalma előadását és a NASA tudósaival folytatott beszélgetését néhány héten belül mindenki számára nyilvánossá teszik, de a kutatás eredményeiről David Attenborough új dokumentumfilmjében is szó lesz, melyet nemsokára bemutatnak.



A meteor eddigi ismereteink szerint a mai Mexikó területén csapódott be, a Chicxulub kráter őrzi a helyét, mintegy 3200 kilométerre az ásatás helyszínétől. Az Észak-Dakota állam délnyugati részén fekvő Tanis, ahol meteorbecsapódást jelző szferulákat (olvadt kőzetcseppek) találtak. Ezek általában az évek során vízzel érintkezve átalakulnak, itt viszont fák gyantájába csapódtak és a borostyán megőrizte őket szinte olyan formában, ahogy becsapódtak.

Most DePalma és kollégái a szferulák belsejében lévő sziklamorzsákat vizsgálják. Kettőben sok vasat, krómot és nikkelt találtak, ami a szenes kondrit meteortípusra jellemző. Dr. Frank Kyte a többezer kilométerre lévő Hawaii szigetén már 1998-ban talált ilyen szferulákat, de más tudósok szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy máshol is fennmaradhattak ilyenek. DePalma szerint a kutatásuk Kyte eredményeit erősíti. A szferulákban levegőbuborékok is maradtak, így a becsapódás-kori levegő összetételét is vizsgálni lehetne.

A paleontológusok egy rendkívül jó állapotban fennmaradt növényevő thescelosaurus lábát is megtaláltak, és nincs jele annak, hogy más dinoszaurusz ölte volna meg. Elképzelhető, hogy a becsapódás okozta áradáskor fulladt meg. Egy ép pteroszaurusz embriót is találtak, ami bebizonyíthatja, hogy már kikeléskor tudtak repülni. (The New York Times)