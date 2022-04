Az omikron miatt lezárt 26 milliós Sanghajban akadozik az élelmiszer-ellátás, az emberek lázadoznak

Egyre nagyobb a feszültség Sanghajban amiatt, hogy a várost már majdnem két hete teljesen lezárták, és az emberek egyáltalán nem hagyhatják el a lakóhelyüket. Csak az egészségügyi dolgozók, önkéntesek, a szolgálatot teljesítő rendőrök és kiszállítást végző személyzet tartózkodhat az utcákon.

Egy lakóház őre csomagot vesz át egy futártól Sanghajban. Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Az esetszámok más országokhoz képest ugyan nem tűnnek nagyon magasnak – vasárnap 25 ezer új fertőzöttet jelentettek –, ez a legnagyobb járványkitörés Kínában a vuhani óta. Az emberek a bezártságon túl amiatt is dühösek, mert akadozik az élelmiszerek és más alapvető árucikkek kiszállítása, nehéz orvosi ellátáshoz jutni és sok esetben a koronavírusos gyerekeket is szétválasztják egészséges szüleiktől (és fordítva). A korlátozások miatt számos élelmiszerüzletnek és futárszolgálatnak is be kellett zárnia. A közösségi médiában egyre több videó tűnik fel, amin sanghajiak veszekednek, sőt verekednek össze a lakóházuk közelében biztonsági őrökkel vagy egészségügyi személyzettel, miközben azt kiabálják, hogy ételre van szükségük.



A két legnagyobb online áruház, a JD.com és az Ele.me vezérigazgatói azzal igyekeztek a város napi eligazításán megnyugtatni a kedélyeket, hogy az élelmiszerek és alapvető áruk kiszállítását priorizálják, illetve még több futárt alkalmaznak és így ledolgozzák a késéseket.

Arról még a sanghaji helyzet fokozódása előtt írtunk, hogy az omikron kifoghat Kína szigorú „zéró covid” stratégiáján. (Reuters)