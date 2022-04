Az osztrák kancellár a Putyin-találkozóról: Kemény és nyílt volt

Egyenes, nyílt és kemény volt a párbeszéd Putyinnal, mondta az osztrák kancellár hétfőn, miután találkozott az orosz elnökkel. Karl Nehammer másfél órát beszélgetett az orosz elnökkel, legfontosabb üzenete az volt, hogy a háborút azonnal be kell fejezni, mert egy háborúnak csak vesztesei vannak. Az osztrák kancellár emellett számos témát érintett, a bucsai tömeggyilkosságot is, hogy ezzel mozdítsa elő, ha nem is a békét, de az előrelépést például a humanitárius segélyek, időszaki tűzszünetek terén. A találkozóról az orosz elnök stábja nem adott ki beszámolót.

Nehammer az első európai vezető, aki Oroszország ukrajnai háborújának február 24-i kezdete óta találkozott Putyinnal. Az utazás elmondása szerint hirtelen ötlet volt: a vasárnapi kijevi útja közben találta ki. Szándékáról később tájékoztatta Berlint, az Európai Bizottságot és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.