„Azokon kérik számon a választás eredményét, akik a legvédtelenebbek a manipulációval szemben”

A mostani választáson újra a leghátrányosabb helyzetű településeken volt a legnagyobb arányú a kormánypártok támogatottsága. A szavazóköri eredményeket és a népszámlálási adatokat összevetve a G7 arra jutott, hogy a 100 legnagyobb cigány népességarányú településen a Fidesz átlagosan 81 százalékot ért el. Pont emiatt voltak, akik az ilyen településeken segítő civileket okolták az újabb kétharmadért, és csalódottságukban feleslegesnek minősítették a felzárkóztató munkát.

„Nem ismerték ennek a problémának a mélységét, sem az ellenzék, sem azok, akik most szembesültek ezzel az egésszel. Most a többségi társadalom azokon kéri számon a választás eredményét, akik a legvédtelenebbek a manipulációval szemben, akik a leginkább áhítoznak arra, hogy biztonságban érezzék magukat, akiknek a Fidesz azt az üzenetet juttatta el, hogy az ellenzékkel a háborúra szavaznak. Most pedig jönnek azok a vádak, hogy »ezek elvették a jövőmet«, ilyeneket írtak értelmiségi emberek, mintha tényleg ez a társadalmi csoport lenne a hibás, holott pontosan tudjuk, hogy a nagyobb városokban a jobb társadalmi státuszúak közül a többség is a Fideszre szavazott” - mondta L. Ritók Nóra, a Berettyóújfalu környékén működő Igazgyöngy Alapítvány vezetője, aki a választások után szintén kapott ingerült üzeneteket olyanoktól, akik úgy érezték, ilyen eredmény mellett nincs értelme a helyben segítő civilek munkájának.

Volt, aki még a támogatását is visszavonta.

L. Ritók Nóra Fotó: Halász Júlia/444

Ugyanakkor az Igazgyöngy és a hasonló szervezetek semmiképpen sem szeretnék befolyásolni a helyieket.

„Nekünk az a célunk, hogy ők maguk képesek legyenek arra, hogy majd politikai tudatossággal éljenek, de ez a felzárkóztatási folyamatnak nagyon a végén van”

- mondta L. Ritók.

„Nem is értettem, miért egy olyan csoporttal szemben indul be a bűnbakkeresés, amelyik a legvédtelenebb az egészben. A segítő szervezeteket pedig azzal támadták, hogy felesleges adományt adni nekik. Olyan elvárásokkal állnak elő, hogy miért nem tettem az adomány mellé propagandaanyagot is, miért nem mondtam, hogy csak akkor kap támogatást, ha jó helyre szavaz. De ezek nem a mi módszereink. Mi csak addig mentünk el, hogy elmagyarázzuk, hogyan néz ki a szavazólap, hiszen gyakran alapkészség-hiányos emberekről van szó.”

Az Igazgyöngy Alapítvány módszerében a politikai tudatosság csak a fejlesztés legvégén jelenik meg, ezt olyan készségek előzik meg, mint az értő olvasás vagy a pénzügyi- és egészségtudatosság. L. Ritókék 20 évre tervezték meg előre a stratégiájukat, most, a 12. évben már sok eredményt tudnak felmutatni, például nem bukik évismétlésre annyi gyerek, és néhányan az általános iskola után jobb középiskolába mennek, megcélozva az érettségit. „Hogy valaki politikailag tudatosan tudjon szavazni, ahhoz az alapkészségeinek rendben kellene lenniük. Ehhez tudniuk kellene különbséget tenni a Facebookon a valós és az álhírek között. Ezzel nem állunk jól, mert a digitális térben történő létezésükkel csak a járvány óta kezdtünk el komolyan foglalkozni. Az újságok nem jutnak el ide, de tévé szinte mindenhol van, amin keresztül elsősorban a közmédiát érik el. A generációs szegénységben élők egy olyan társadalmi csoport, amelyik leginkább a tanult tehetetlenségben él, mindig megmondták nekik, mit kell tenni, megszokták, hogy a »tanácsházán« elintézik nekik, amit lehet, nekik nem kell érteni. Abban szocializálódtak, hogy amit a tévé mond, az igaz. Ezzel szemben nem lehet labdába rúgni.”

A fiatalabbaknál elindul már valami, velük már tudnak beszélgetni olyan dolgokról is, mint a családon belüli erőszak, a pénzügyi tudatosság, milyen viszonyban vannak az anyósukkal, hogyan neveljék a gyereküket, milyen a fogamzásgátlás.

De ott még nem tartanak, hogy melyik párt kezeli jobban a szegénységet. L. Ritók úgy gondolja, először azokat a készségeket kell fejleszteni, amik közvetlenül a mindennapi életük döntéseit befolyásolhatják. Civilként nem használhatják a politikai befolyásolás eszközét, mert nem ez a cél, és etikátlannak tartanák a manipulálást.

Ha az ellenzék nyer, háborúba kell menni, és átműtik a gyerekeket

Az egyik olyan falu, ahol az Igazgyöngy is működik, Told rajta van a legfideszesebb települések listáján, április 3-án 93,07 százalékot ért itt el a kormánypárt. „Nagyon erősen átment, hogy ha nem a Fideszre szavaznak, háború lesz, ezt szajkózta mindenki. Ugyanezt megéltük, amikor a Soros-kampány ment. Bár többek között az Igazgyöngy Alapítvány is az OSI pályázatain keresztül kap támogatást ezeknek a gyerekeknek a tanítására, mégis sikerült beléjük döngölni az általuk elérhető médián keresztül, hogy ez az ember óriási veszélyt jelent, a gonosz megtestesítője. Most ugyanígy ment át, hogy az ellenzék óriási veszélyt jelent, és a biztonság csak akkor garantálható, ha a Fideszre szavaznak” - mondja L. Ritók arról, miért tarolhatott ennyire a kormánypárt a hasonló kis településeken.

Ehhez még hozzájön, hogy a Fidesz a jól célzott kulturális utalásokkal is betalált a cigányságnál. Ilyen volt például, amikor Orbán Viktor Kis Grófóval pózolt a Karmelitában, egy olyan előadóval, akit hallgatnak, akinek a karrierjét csodálják. Ez a gesztus azt üzeni, hogy a miniszterelnök is ugyanazt szereti, mint ők. A mulatós zenével egyébként is nagyon könnyű megfogni az embereket, nem véletlen, hogy egy külön kampánydal is készült ebben a stílusban.

Viszont itt a kormány osztogató intézkedéseinek szinte nem is érezni a hatását, nem ezekkel nyerték meg a szavazatukat. Ennek a társadalmi csoportnak a családtámogatási rendszer és az adó-visszatérítés nem volt egy értelmezhető opció: a családtámogatások nem érték el őket, az adó-visszatérítés a közmunkából pedig elhanyagolható mértékű.

Pontosan elég volt az, ha bizonytalanságban, félelemben tartják őket, némi adományosztás mellett.

Mert azért jellemzően itt is élelmiszer-adománnyal, ruhaosztással erősítették meg a bizalmat a regnáló kormányban a kormánypárti önkormányzatok.

L. Ritók szerint az államtól jövő juttatásokat és azok értékét nem kötik pártokhoz, ez legfeljebb az önkormányzaton keresztül jövő támogatásoknál működik. Az, hogy a CSOK-ot ki veheti fel, az adó-visszatérítésből miért nem kapnak többet, azt nem értik. „Valaki egy kommentben azt írta, hogy a vidékiek hülyék. Nem erről van szó. Viszont az élethelyzetük és a szocializációs mintájuk ennyit enged jelenleg. Persze ehhez hozzájárul az is, hogy az iskola generációkon át alapkészség-hiányosan engedi ki őket, ami ma a szegregált oktatás kiteljesedésével még erősebb”- teszi hozzá. Akkor érzik magukat biztonságban, ha megfelelnek a településvezető nyíltan

hangoztatott vagy sugallt elvárásainak. Aki bizonytalan, fél, akinek nincs tudása a távolabbi dolgokról, a helybeli viszonyok közt akarja biztonságban érezni magát. És ez ma nem lép túl az önkormányzat szintjén.

Hiába ünnepelte hatalmas sikerként az ellenzék az előválasztást, ezekre a településekre még csak a híre sem jutott el a nagy versenynek, hiszen ezek a pártok itt sincsenek jelen a kampányidőszakon kívül, most is csak a kormány népszavazási plakátjait lehetett látni. „Gyakorlatilag a választások között senki sem érdeklődik a mi munkánk iránt sem, csak ilyenkor, mert ki szeretnék használni ebben a közegben a beágyazottságunkat. Biztos, hogy ennek a politikai kultúráján alakítani kellene. Teljesen felesleges volt azoknak a pártoknak itt képviselőt indítani, akinek az arcát itt nem ismerik, csak azokat az emberek fogadják el, akiket ismernek. Ismeretlen ember nem tud labdába rúgni” - mondta L. Ritók.

A pártokat a szavazólapon nem ismerték, csak annyit tudtak, hogy Márki-Zayra nem szabad szavazni, mert ugyanolyan bűnös, mint a Soros, sőt átoperálja a gyerekeket is.

Viszont Toldon voltak, akik érvénytelen szavazatot adtak le a népszavazásnál. L. Ritók szerint ez annak köszönhető, hogy sokakkal beszéltek a kérdésről. „Ezt azzal tudtuk megértetni velük, hogy itt a településen volt egy gyerek, aki érintett volt LMBT-témában, és mivel mindenki ismerte gyerekként, el tudtunk beszélgetni velük, hogy ez a gyerek nem azért lett ilyen, mert azt mondták neki, hanem mert így született. Ezt a problémát testközelbe lehet hozni. De ez egy egyszerűbb történet volt ahhoz képest, ami a pártokat jelenti.”