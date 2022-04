David Lynch új filmet mutat be Cannes-ban

A Variety forrásai szerint a 75. Cannes-i Filmfesztiválon David Lynch új filmet mutat be. Szerepel benne Lynch két régi kedvence, Naomi Watts és Laura Dern is, bár az egyelőre nem derült ki, hogy főszerepben vagy mellékszerepeben. Azt sem lehet még tudni, hogy önálló, egész estés film lesz, vagy a Wisteria című sorozatának egy hosszabb pilot-epizódja.

A május 17-én kezdődő fesztiválon mutatják majd be a Top Gun folytatását, Baz Luhrmann Elvis című musicaljét, és David Cronenberg Crimes of the Future című filmjét is, de hangsúlyos lesz az ázsiai válogatás is. A zsűri tagjairól egyelőre még nincs információ, a hivatalos programot csütörtökön jelentik be.

David Lynch a római filmfesztiválon 2018. november 4-én. Fotó: Luca Carlino/NurPhoto