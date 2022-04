Látod, hogy ilyet sosem láttál?

Napos, gomolyfelhős jó reggelt! Ez itt a napindító hírlevél.



Befejezte a levélszavazatok feldolgozását az NVI. Ezek 93,98 százaléka, 237 325 voks ment a Fideszre. Soha nem volt még ilyen magas a levélszavazatok aránya az összes Fideszre leadott listás szavazathoz képest: 8%. Végül 135 mandátuma lett a kormánypártoknak, a Mi Hazánknak pedig 6. A XVI. kerületben megfordította a szavazatállást, és nyert az ellenzéki Vajda Zoltán.

Soha nem szavaztak annyian egy pártra Magyarországon, mint most a Fideszre. Ha csak a hazai szavazatokat nézzük, arányaiban a Fidesz 2010-ben jobban szerepelt, a voksok 52,73 százalékát gyűjtötte be az első kétharmadnál. Csakhogy 2014-től a Fidesz beépítette a rendszerbe a határon túli levélszavazatokat is. Itt vannak a legfontosabb adatok áttekinthető grafikonokon.