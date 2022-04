Putyin és a titokzatos családtagok

A Borisz Jelcin kegyeltjeként az orosz politika csúcsára emelt szentpétervári volt KGB-tiszt, Vlagyimir Putyin magánéletéről nagyon keveset lehet tudni.

A vagyonbevallásai szerint orbáni puritánság jellemi: egy 78 négyzetméteres szentpétervári lakás és egy Moszkva melletti telek tulajdonosa, van két régi Volgája a szovjetnosztalgia jegyében, hozzá két parkolóhely és egy utánfutó, illetve az elnöki fizetéséből és a KGB-s nyugdíjából évi 140 ezer dollárt keres – valójában viszont a strómanhálózatán keresztül a világ leggazdagabb embere lehet.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt sorra szankcionálják a Putyin-közeli pénzintézeteket, cégeket és milliárdosokat. Legutóbb a G7 és az EU bejelentette, hogy már Putyin lányait igyekeznek megfosztani külföldi vagyontárgyaiktól. De kik ők és mit lehet tudni róluk? Nemcsak Putyin gyerekei körül sok a homály, de a család többi tagjáról, sőt Putyin gyermekkoráról is zavarosak az információk.

A Putyin fiúk

Már Putyin szüleiről is keveset lehetett tudni. 1952. október 7-én született munkás családba Vlagyimir Szpiridonovics Putyin és Marija Ivanovna Selomova gyerekeként Leningrádban. Putyin egyszer azt mondta, a nagyapja, Szpiridon Putyin Lenin és Sztálin szakácsa is volt, és túl is élte a két diktátort, 1965-ben halt meg 86 évesen.

Putyin kései gyerek volt, a szülei 41 évesek voltak, amikor született. Putyinnak volt két bátyja, akiket sosem ismerhetett: az 1930-as években született Albert csecsemőkorában, az 1940-ben született Viktor pedig diftériában és éhezésben halt meg 1942-ben, Leningrád ostroma alatt.

Putyin mamája