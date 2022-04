Valójában kutyák követték el a korábban farkasoknak tulajdonított támadásokat a Bükkben

Genetikai elemzés segítségével bebizonyosodott, hogy a 2021 novembere óta történt nyolc, farkasnak tulajdonított juhok és szarvasok elleni támadás mindegyikét kutyák követték el - közölte a Bükki Nemzeti Park igazgatósága.

A nemzeti park munkatársai az esetek helyszínelése során a nyomrögzítés mellett genetikai mintákat is vettek a tetemekről. Az észlelt, a potenciális ragadozótól származó harapásnyomok esetében a harapásnyomokat, a prédafeltörési felületekről vett nyálmintákat, illetve a zsákmányolások közelében (pl. a haszonállat tartási helyének kerítésén) gyűjtött szőrmintákat használtak a faji azonosítás érdekében. Egy esetben a zsákmányolás helyszínére visszatért, csapdába ejtett kutyából vett további mintát is elemezték.

A begyűjtött mintákat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézetében elemezték. Az összesen nyolc mintán elvégzett faj- és egyedazonosítás során minden minta mitokondriális D-loop régiója egyezést mutatott a kutyáéval (Canis lupus familiaris). A vizsgált minták mikroszatellit (STR) alapú vizsgálata szintén ezt az eredményt adta. Két esetben több kutya egyed DNS-e is azonosítható volt, tehát a zsákmányolásban többen is részt vettek. A minták a hazai farkasok DNS-eivel nem mutattak egyezést.

Kóbor kutya Fotó: ILYA NAYMUSHIN/Sputnik via AFP

Néhány esetben a hazai tapasztalatok is igazolják, hogy farkasok megtámadhatnak nem megfelelően őrzött háziállatokat, de a farkasnak tulajdonított eseteknek csupán töredékét követte el igazolhatóan farkas.



Emellett a vadászható fajok rendszeres és természetes fogyasztói a hazai nagyragadozók, farkasok. Azonban a természetben szabadon járó egyedek nagyságrendjénél fogva is számos esetben kóbor kutyák voltak az elkövetők, például a mátranováki gímszarvas esetében is. A jelentős médiavisszhangot kapott eset a BNPI szerint azért is tanulságos, mert a megalapozatlan vélemények és azok terjesztése nem a valós helyzetet mutatja.