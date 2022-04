A döntő csata előtt

Jó reggelt, most pár napig jó lesz kilépni az utcára és a természetbe, a húsvét kicsit neccesebb lehet.

4 fontos cikk:

Ukrajna élet-halál harca

Egy harkivi férfi szemlél egy lebombázott lakótelepi házat. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Közelednek a döntő csata napjai a Donbaszban, példátlanul véres harcokra lehet számítani rengeteg áldozattal. Arra is van esély, hogy az oroszok szinte teljes egészében megszerzik a bal parti Ukrajna középső és déli részét. Lényegében az ukrán államiság léte a tét - írja Gazda Albert áttekintő cikkében, amely a háborút napi szinten, megszállottan követőknek ugyanúgy érdemes elolvasnia, mint azoknak, akik már belefásultak vagy elvesztették a fonalat.

Közben Mariupol végóráit éli. A háború egyik legfontosabb frontján a kikötőt védő tengerészgyalogos dandár kezd kifogyni a lőszerből. Gyalogságuk már rég elesett, most már a tüzéreik, szakácsaik, zenészeik harcolnak az oroszokkal.

Az ukránok megsemmisítettek egy Szíriát is megjárt csecsen alakulatot, az oroszok szerint ők meg Ukrajna legújabb légvédelmi rakétáit vonták ki a forgalomból. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az orosz katonák vegyi fegyvereket használtak volna Mariupolban, ám az ukrán vezetés és az amerikai külügy is ettől tart. A háborúról továbbra is percről percre tudósítunk.

Szégyenben

Eduard Heger (balközépen) Ursula von der Leyen (középen), az Európai Bizottság elnöke társaságában járt Bucsában, ahol az ukránok megmutatták nekik a lemészárolt polgárok feltárt tömegsírját is. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

A lengyel, cseh és szlovén miniszterelnökök ukrajnai látogatása után három héttel, nem sokkal a brit miniszterelnök kijevi sétája után, az Európai Bizottság elnöke társaságában a szlovák kormányfő is a helyszínen szembesült a bucsai mészárlás nyomaival. Amit ott láttam, sosem felejtem el - mondta.

Miközben a magyar kormány egykor szoros szövetségesei a helyszínen biztosítják támogatásukról Ukrajnát és szembenéznek a horrorisztikus helyzettel, addig a magyar külügyminiszter nem meri kimondani Putyin vagy Oroszország nevét még akkor sem, amikor Bucsáról beszél.

Az EU külügyi biztosa figyelmeztetett, hogy - kampányszlogen ide vagy oda - Magyarország befizeti a saját részét az uniós fegyverszállításba, tehát részt vesz Ukrajna fegyverellátásában. Az uniós tagországok külügyminiszterei hétfői ülésén az orosz kőolaj-, és gázimport szankcionálásáról tárgyaltak, és egyelőre nem született érdemi döntés. A magyar kormány itt is azt szorgalmazza, hogy ne sújtsa szankció Oroszországot. Közben Bayer Zsolték arra utalgatnak, hogy talán mégiscsak az ukránok mészárolták le magukat.

Egyre több ukrán menekült keres munkát itthon. Munka akad is bőven, de az ehhez szükséges papírokat hosszú és nehézkes folyamat megszerezni, miközben az állam nevetségesen alacsony segéllyel szúrja ki a menekültek szemét.



Orbán megmaradt barátai

Dodik és Orbán a Banja Luka-i reptéren Forrás: SNSDDodik Twitter

Szankcionálták az orosz diktátor lányait, akikről nem is lehet biztosra venni, hogy Putyin lányai. Közben még az sem világos, ki volt a diktátor anyja, az új családjairól nem is beszélve.



Az indoklás szerint megpróbálja aláásni Bosznia-Hercegovina legitimitását és az ország működőképességét.

A volt macedón miniszterelnököt korrupciós ügyei miatt szankcionálták. Talán sokan emlékeznek, hogy az igazságszolgáltatás elöl a 444 szerkesztősége melletti lakásig menekült.

Igazgyöngy

Fotó: Halász Júlia/444

A pártokat a szavazólapon nem ismerték, csak annyit tudtak, hogy Márki-Zayra nem szabad szavazni, mert ugyanolyan bűnös, mint a Soros, sőt átoperálja a gyerekeket is. Nagyon erőseket mondott Czinkóczi Sándornak L. Ritók Nóra.

A választás után sokan a hátrányos helyzetű falvakban segítő civileket kezdték hibáztatni a Fidesz győzelméért. Az Igazgyöngy Alapítvány vezetője szerint a politikai tudatosság csak a fejlesztési munka legvégén kerül elő. A pártoknak pedig teljesen felesleges volt olyan jelölteket indítaniuk, akiknek az arcát nem ismerték helyben.

Bokros-bőrbe bújt fideszesek

Csaba László közgazdász beszél Thomas Piketty A tőke a 21. században című könyve magyar nyelvû kiadásának bemutatóján Budapesten, az MTA könyvtárában 2015. április 22-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI

Elképzelhető, hogy a benzin az év végére akár 700 forintnál is többe kerül majd, de a CSOK és a rezsicsökkentés talán megmarad. Az évi 10-12 százalékos infláció is nagyon jelentős, a 20 százalék pedig már élhetetlen lenne, de eltúlzottnak tartja azt a félelmet, hogy Magyarország idén nagy gazdasági visszaesés elé néz.

Ilyesmikről beszélt a Qubitnek adott interjújában az akadémikus közgazdász, egykor az Orbán-kormány tanácsadója, aki szerint „a NER-t és annak gazdasági oldalát az újraelosztás, vagyis az érdek tartja össze, ezért nem zárható ki, hogy képes olyan engedményekre, amelyek a saját működését a továbbiakban is lehetővé teszik.”