Az ukrán elnök tanácsadója szerint az lenne a legrosszabb, ha Vlagyimir Putyin egyszer csak meghalna

Ukrajna számára az lenne a legjobb, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök „élne még egy ideig” – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója a Centr YouTube-csatornának. Az utóbbi hetekben egyre többet szereplő – a most kibontakozott orosz–ukrán háború elkerülhetetlen mivoltát néhány évvel ezelőtt megjósoló – Olekszij Aresztovics szerint ebben az esetben Oroszországot gyakorlatilag megsemmisítenék a szankciókkal.

Aresztovics már korábban is többször kifejtett elméletének az a lényege, hogy egy ép és egészséges Oroszország örökös, de legalábbis évtizedekre érvényes fenyegetést jelent Ukrajna függetlenségére és fejlődésére, a háború viszont alkalmat ad arra, hogy az agresszor gazdasági és pénzügyi képességeit lenullázzák.

A legrosszabb az lenne, véli a tanácsadó, ha Alekszej Navalnij kijöhetne a börtönből, vagy valamilyen más ellenzéki vezetőnek és erőnek sikerülne kitörnie az ismeretlenségből, majd jelentős népszerűségre szert tennie. „Persze ez is csak Putyin halála vagy a hatalomból való távozása esetén történhetne meg – magyarázta. – Ilyen fejlemények során Oroszországban kialakulhatna a többpártrendszerre épülő valóságos parlamentáris szisztéma, ami lehetővé tenné, hogy rövid időn belül kiegyezzenek a Nyugattal. A Nyugat szomjazik rá, hogy ez a kiegyezés megszülessen. Ekkor visszavonnák a szankciókat, beleértve a csúcstechnológiákra vonatkozókat is, és Oroszország ismét a korábbi ütemben fejlődhetne” – folytatta.

Vlagyimir Putyin vélelmezett betegsége és – ezzel összefüggésben – esetleges távozása a hatalomból a háború előtt is téma volt, miután az orosz elnök-diktátor fizikai állapota „ránézésre” nem is emlékeztet az akár néhány évvel ezelőttire. Egyes elemzők – nem csak Ukrajnában – nem tartják kizártnak, hogy a hatalomváltás valóban bekövetkezhet, ennek lehetséges dátuma 2024, amikor elnökválasztás lesz Oroszországban. Putyin még nem jelentette be, hogy indulni kíván-e ismét, az „alkotmányos” lehetőségeket azonban már megteremtették hozzá.

Ezzel összefüggésben is fontos kérdés, hogy az agresszor milyen módon és mikor szeretné befejezni a háborút – amelynek első szakaszát lényegében elvesztette –, és mi lenne az az eredmény, amit győzelemként adhatnának el a közvéleménynek. Érkeznek hírek arról is, hogy az orosz elit – amely az elmúlt évtizedekben szoros gazdasági és kulturális kapcsolatokat épített ki a nyugati világgal, csakhogy ezek a szálak nem kis részben szétszakadtak az invázió miatt bevezetett szankciók nyomán – már most szívesen lezárná a „különleges hadműveletet”, ám a nyilvánosságban ennek most még csak minimális nyomai vannak. Nem véletlenül: a küszöbön álló donbasszi ütközet előtt a tűzszünetre vagy a békére szinte semmi esély sincs.

Annál inkább, hogy Vlagyimir Putyin és a háború támogatottsága kifejezetten magas a független intézetek felmérései szerint is.