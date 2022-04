Döbbentesen aprólékos, vallomásos prózában írta meg a kismarosi szavazatszámláló, hogy milyen érzés volt kakát találni a borítékban

Nemcsak a 18-21 éves első szavazóknak jelentett nagy élményt az április 3-ai választás, hanem a szavazatszámlálóknak is. Ezek egyike volt Lakatos Péter, aki Kismaroson biztoskodott. És úgy belehúzott, mint senki az országban: ő nyitotta fel azt a borítékot, amelyikben egy darab ürüléket helyezett el egy szavazó.



Lakatos a Kismarosi Kikáltóba írta meg az élményeit, franciáson önelemző-pszichologizáló stílusban, érezhetően még mindig az átéltek hatása alatt állva.

A szerző ügyes fogással száraz, szinte hírügynökségi stílusban kezdi beszámolóját a kismarosi választási eredmények elemzésével, hogy egyszer csak a semmiből pottyantsa le a bombát:

"Amit a kutatás viszont nem mutatna ki, hogy az 1600 szavazó sokaságába egyrészt belefért már éppen befért egyvalaki, aki a lehető legszélsőségesebb, a normákat magasan túllépő módon adta le a (ráadásul érvénytelen) szavazatát. Egy ember, aki úgy volt aktív, hogy közben (ambivalens módon) a szó legszorosabb értelmében “szart bele”. Egy szavazó a népszavazásos borítékjába ugyanis egy adag bélsárt is becsomagolt.

És tényleg az lett.

A Hős megkapja a biztosoknak járó tájékoztató füzetet. Benne azzal a fejezettel, ami a választás közben esetleg előforduló rendkívüli eseményekkel foglalkozik.

A szavazás rendben elindul és csendesen csordogál, a szerző szavaival:

A sorban álló kismarosiakat nézve hősünk ekkor még nem tartja fontosnak, hogy mindenki falubeli.

"de miután este urnát bontunk és kicsúszik a meglepis boríték az összetolt asztalokra és kiderül, hogy tényleg egy darabka széklet van benne, akkor hirtelen nagy jelentősége lesz. Akkor végigfut a fejemben, hogy Kaka Matyi* is kismarosi lakos. (...) Ráeszmélek, hogy az SZSZB több tagja is rámosolygott, cserébe pedig ez a választópolgár egy ilyen szokatlan meglepetést állított össze viszonzásul."

A lírai én annyira kikészül, hogy totál értelmetlen kérdéseken kezd rágódni:

De egyszer a választási nap véget ér. Zárórára hősünk kész Mándy Ivánná változik:

Az ezután következő rész viszont egyértelműen Hajnóczy Péter prózájának jellegzetességeit mutatja, az egyszerre szikár, mégis ironikusan részletező leírással:

A Rádöbbenés pillanatainak leírása már a hetvenes-nyolcvanas évek legvadabb felolvasóestjeinek hangulatát idézi:

"Nem tudom, hogy ki találta meg, de talán én mondtam ki először. Kicsit olyan érzésem volt, mintha volna valami nyilvánvalósága ennek a szélsőségnek. Amikor elvettem és távolabb vittem már tudtam, hogy mi van benne. Komoly undor nélkül kicsit feltéptem a papírját, hogy biztos lehessek benne. A bennem élő Columbo, ugye. Fél szemmel pislantottam bele az általam szakított nyílásba – és akkor megcsapott a szaga is.

Az idő udvariasan satuféket nyomott, hiszen ha továbbra is száguld, akkor nem tud belekukkantani a borítékba. Márpedig szerintem bele akart. Pont olyan volt megélni a bizonyosság pillanatát, mint amikor elmegy az áram és a forgó bakelit a lemezjátszón lelassul, a hangja pedig elmélyül majd elhallgat. Ebben a hanghiányos állapotban a hét szavazószámláló kollégának is leesett, hogy mit is jelent az a két szó. Szerintem valahol mind sejtettük, hogy mitől dagadtabb és foltos a boríték, de azt hiszem volt olyan, aki önvédelemből mintha elkendőzte volna ezt a gondolatot. A bizonyosság durva kézzel tépte le azt a takarókendőt a gondolatról. Ekkor undorodtam meg először."