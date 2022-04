Egy orosz alapítású cég az egyik legsikeresebb magyar informatikai vállalkozás

„A hazai informatikai vállalkozások 2 ezer milliárd forint árbevétel mellett 227 milliárdos üzemi eredményt értek el 2020-ban. Ennek a profitnak az 5 százalékát egyetlen, a hazai médiában ismeretlen vállalkozás, a Gaijin Games Kft. érdeme” - írja a G7. Ez egy videójáték-fejlesztő cég, amit egy orosz testvérpár alapított. Olyan sikeres alkalmazásokat fejlesztenek, mint mint a War Thunder, Crossout, Star Conflict, CRSED: F.O.A.D. és az Enlisted. Érdekes, hogy ezt a magyar viszonyok közt példátlan sikert mindössze 11 munkavállalóval érték el.



A gazdasági lap cikkében meg is fejtik a rejtélyes sikert. A cégnek ugyanis nem csak Budapesten, hanem Oroszországban, Lettországban és Németországban is vannak irodái. Összesen pedig több százan dolgoznak nekik a világ minden tájáról. Valószínűleg a felhasználóktól érkező bevételeket is a magyar cég könyveli el. A magyar adózási szabályok és a cégcsoport felépítése (pl. a végső tulajdonos egy Seychelle-szigeteki cég) miatt tudnak ilyen magas profitra szert tenni. További részletek az eredeti cikkben.