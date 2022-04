„Így jár minden náci kurva” - üvöltötték, miközben egy 16 éves lányt erőszakoltak meg a nyílt utcán

Ép ésszel szinte felfoghatatlan borzalmakról számoltak be a BBC tudósítóinak az orosz hadsereg bő egy hónapig tartó megszállását túlélők a kijevi térségben, ahonnan végül a főváros meghódítására vonatkozó terveit feladva április elején kivonult az orosz hadsereg. A BBC tudósítói szerint a túlélők talán már sosem teszik túl magukat az orosz megszállás borzalmának traumáján.

Tudósítóik elsőként Annával beszéltek Kijevtől hetven kilométerre nyugatra, csendes, vidékies környezetben. Az ötven éves Anna személyazonossága védelmében vezetéknevét nem is árulta el nekik.

„Fegyvert szegezett rám, és egy közeli házhoz vezetett. Rám parancsolt, hogy vegyem le a ruháimat, vagy megöl. Folyamatosan gyilkossággal fenyegetőzött. Aztán nekiállt megerőszakolni" - mesélte. Támadója egy fiatal, vékony csecsen volt, aki meggyőződése szerint meg is gyilkolta volna, ha négy másik orosz katona meg nem zavarja és el nem vezeti.

Történetében nincsenek pozitív hősök, az őt a csecsenek karmaiból megmentő oroszok aztán beköltöztek otthonába, ahol fegyverrel fenyegetőzve kényszerítették férje javainak átadására. Férjét is a megszállók ölték meg. Anna szerint amikor a csecsen elhurcolta, a férje utánaszaladt, hogy megmentse, de belelőttek egy sorozatot. Amikor hazatért, miután megerőszakolták, vérző hassal találta. Mivel kórházba nem tudták vinni, két nappal később belehalt a sérüléseibe.

Anna joggal gondolhatta, hogy a csecsen meg is ölte volna. Pár házzal arrébb már azt mesélték a BBC-nek, hogy valószínűleg ugyanaz a csecsen egy másik, negyvenes éveiben élő asszonyt meg is gyilkolt a nemi erőszak után. Az asszonyt is egy másik házba hurcolta otthonából, aminek a lakói még a harcok előtt elmenekültek. A hálószobában véres matrac és ágynemű tanúskodik a borzalmakról. A tükörre a BBC tudósítói szerint valaki rúzzsal azt írta, hogy "ismeretlenek kínozták meg, orosz katonák temették el". Egy szomszéd, Okszana szerint ezt azok az oroszok írták ki, akik megtalálták az asszony holttestét. „Azt mondták, [a nőt] megerőszakolták, aztán vagy elvágták, vagy átszúrták a nyakát, és elvérzett. Azt mondták, rengeteg vér volt”. A holttestet a ház kertjében ásták el. A BBC látogatása után egy nappal a rendőrség exhumálta. Azt mondták, meztelenül volt eltemetve, nyakán hosszú, mély vágás volt.

A Kijev megyei rendőrkapitány egy másik borzalmas történetet is megosztott a tudósítókkal. Egy, a fővárostól ötven kilométernyire nyugatra fekvő faluban március 9-én orosz katonák törtek rá egy háromtagú családra. A harmincas éveiben járó férj védeni próbálta nejét és gyermekét, őt a kertben agyonlőtték. „Aztán két katona többször is megerőszakolta a nőt, vissza-visszatérve. Háromszor is visszajöttek. Azzal fenyegették, hogy ha ellenáll, a kisfiát fogják bántani. Így hát nem állt ellen neki” - mesélte Andrij Nebitov rendőrkapitány. Végül a harmadik alkalom után felgyújtották a házat, és agyonlőtték a család kutyáit.

A nő és gyermeke végül elmenekült, és kapcsolatba lépett a rendőrökkel, akik most a leégett ház romjai között kutatnak bizonyítékok után. A kertben elföldelt férj holttestét már exhumálták.

A legdurvább esetről az ukrán emberi jogi biztos, Ljudmila Deniszova számolt be. „Egy bucsai ház pincéjében mintegy 25 lányt és nőt (14-24 év közöttieket) erőszakoltak módszeresen a megszállás idején. Kilencen közülük teherbe is estek. Azt mondták nekik, hogy addig fogják erőszakolni őket, amíg örökre el nem megy a kedvük a szextől, hogy így ne szüljenek ukrán gyerekeket” - mondta.

Deniszova szerint folyamatosan kapják a bejelentéseket a segélyvonalon és a Telegramon. „Egy 25 éves nő azzal hívott, hogy a 16 éves húgát a szeme láttára erőszakolták meg az utcán, miközben azt üvöltötték, hogy »így jár minden náci kurva«” - mesélte. Az ombudsman szerint egyelőre fel se lehet mérni, hány hasonló eset lehet, mert még nem minden áldozat hajlandó beszélni.

„A többségük még csak pszichológiai segítséget kér, ezért amíg nem tesznek vallomást, nem is tudjuk rögzíteni ezeket az eseteket.” Arról is beszélt, hogy Ukrajna azt szeretné, ha az ENSZ felállítana egy különbíróságot, ahol magát Vlagyimir Putyint vonnák felelősségre ezekért a háborús bűnökért.