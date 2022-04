Senki sem halt meg a brooklyni lövöldözésben

Legalább 16 ember megsérült, közülük 10 embert meglőttek a brooklyni metróban történt reggeli támadásban, miután egy férfi eldobott egy füstgránátot, és tüzet nyitott egy New York-i utazókra.

Fotó: Angela Weiss/AFP

Reggel 8:24 körül, amikor a vonat beért a 36. utcai pályaudvarra, a Sunset Park negyedben, egy építkezési mellényt viselő férfi gázálarcot húzott, majd lövéseket adott le a metróban és a közeli peronon tartózkodó emberekre – mondta Keechant L. Sewell rendőrparancsnok.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint öt ember állapota súlyos, de egyikük sem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A támadó után most is folyik a hajsza. (New York Times)