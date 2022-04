Dmitrij Medvegyev megfenyegette az ukrán elnököt a Medvedcsuk-ügy miatt

Megérkezett az első érdemi orosz kommentár az ukrán ellenzéki politikus-oligarcha őrizetbe vétele után. Mint arról korábban beszámoltunk, a több mint másfél hónapig rejtőzködő Viktor Medvedcsukot a nemzetbiztonsági szakszolgálat, az SZBU emberei fogták el, állításuk szerint akkor, amikor megpróbálta elhagyni az országot. Volodimir Zelenszkij elnök úgy nyilatkozott, Medvedcsukot – akit Vlagyimir Putyin komájaként is szokott emlegetni a sajtó – hadifogolynak és „cserealapnak” tekinti.

Dmitrij Medvegyev, aki a kétezres években átmenetileg Oroszország elnöke is volt, és most az orosz nemzetbiztonsági tanács elnökhelyettese, a Telegram-csatornáján a következőket írta: „Némely szörnyszülöttek, akik Ukrajna vezetőinek nevezik magukat, valamifajta bizonyítékokat akarnak kiverni Viktor Medvedcsukból, majd úgymond gyorsan és igazságosan bíróság elé állítanák és elítélnék, végül foglyokra cserélnék őt. Ezeknek az embereknek célszerű alaposan körülnézniük minden pillanatban, és gondosan bezárniuk éjszakára az ajtókat, nehogy ők maguk is az elcserélhető személyek közé kerüljenek.”

Viktor Medvedcsuk Ukrajna elmúlt harminc évének egyik meghatározó szereplője volt. A 66 éves politikus-oligarcha a 90-es években kezdte karrierjének érdemi részét, és bár ennek csúcsán „mindössze” az elnöki adminisztrációt vezette 2002 és 2005 között, egyfajta „szürke eminenciásként” valójában az ország tényleges irányítójának egyike volt politikai és gazdasági értelemben, miközben sok milliárdos vagyont halmozott fel. Az utóbbi években az Ellenzéki Platform – Az Életért párt politikai tanácsát elnökölte, amelyet a háború kezdete után nem sokkal betiltottak. Medvedcsukot 2021-ben hazaárulással és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsították meg.