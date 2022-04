Egy Rogán Cecíliához köthető cég 168 millióért vett siófoki nyaralót

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. március elején árverezte el a Rába járműgyártó egykori siófoki üdülőjét, az ingatlant a Digital Minds Kft vette meg kikiáltási áron, 168,91 millió forintért - írja a Napi.hu.

A Digital Minds az elmúlt években többször is bekerült a sajtóhírekbe. A cég részt vett a Fitbalance sport -és egyéb rendezvények szervezésében, anamikre 2014 óta Rogán-Gaál Cecília, Rogán Antal miniszterelnöki kabinetminiszter korábbi felesége többször is oltalomigényt jelentett be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.

Ezeket a rendezvényeket előszeretettel támogatja az állam, 2019-ben közel félmilliárd forint támogatást kaptak különböző állami cégektől. A rendezvények honlapja szerint jelenleg is az MVM energiavállalat és Szerencsejáték Service a fő támogatójuk.

A Digital Minds Kommunikációs és Szolgáltató Kft. 2015 novembere óta működik, negyven bejegyzett tevékenysége van, egyik sem kapcsolódok ingatlanhoz, építéshez vagy vendéglátáshoz, főként film-, video- és televízióműsor-gyártással foglalkoznak.



Az megvásárolt üdülő egy 5322 négyzetméteres telken található, 18 faház és egy központi téglaépület áll rajta, amik gyenge műszaki állapotban vannak. Egy utcányira van tőle a Siófok-Sóstó horgásztó, a másik irányban, két utcányira pedig a Balaton.