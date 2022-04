Együtt indult el vonattal Kijevbe a lengyel, az észt, a litván és a lett államfő

„Indulunk Kijevbe a maximális politikai támogatás és a katonai segítség üzenetével – számolt be Twitterén Gitanas Nauseda litván köztársasági elnök. – Litvánia továbbra is Ukrajna harca mellett áll, amelyet szuverenitásáért és szabadságáért folytat” – tette hozzá, sőt ukrán nyelven azt is odaírta: „Együtt a győzelemig!”

A kijevi vonatozáson a litván mellett Alar Karis észt, Egils Levits lett és Andrzej Duda lengyel államfők is részt vesznek, akik az ukrán fővárosban elsősorban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel fognak találkozni. A program szervezetője és „biztonsági felelőse” a hivatalos jelentések szerint Lengyelország.

A háború kitörése óta nem ez az első hasonló közös program, korábban a lengyel, a szlovén és a cseh miniszterelnökök vonatoztak el Kijevbe. Mióta az oroszok elvonultak az ukrán főváros alól, megélénkültek a diplomáciai folyamatok, azóta meglátogatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – Eduard Heger szlovák miniszterelnök társaságában – és Boris Johnson brit kormányfő is.