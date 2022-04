Szokatlan napok az MTVA-ban

Valami furcsa történik ezekben a napokban a köztévében, egyelőre ezt lehet biztosan kijelenteni. Ha csak egy-két hetet utazunk vissza az időben, akkor az M1 még az a televízió volt, ahol egy nap alatt kilencszer ismételték meg Orbán Viktor március 15-i kampánybeszédét, miközben az ellenzék politikusai négy év után kaptak öt élő percet. Ahol a választás után furcsa, Észak-Koreára hajazó monológ ment adásba, míg a kormánynak fontos, gyermekvédelminek nevezett népszavazás kudarca nem fért be. És nem elhanyagolható, hogy mindez amúgy bármiféle nyomás nélkül, a Médiatanács áldásával folyt. Ennél régebbre most nem tekintenénk, akinek további kételyei vannak arról, hogy a közmédia és benne különösen az M1 a kormány szócsöveként funkcionál, az itt lapozgathat jó pár évet hátra, vagy ha még nem látta, nézze meg az Öt lecke a valóság felszámolásáról című dokumentumfilmet a Youtube-csatornánkon.

Aztán történt valami. A választás utáni második hét olyan hírekkel kezdődött, amelyekhez egyáltalán nem voltunk hozzászokva, ezeket vesszük sorra.

Hétfőn kiderült, hogy elhagyja a csatornát Bende Balázs, aki külpolitikai szerkesztőként dolgozott a köztévében. Az elmúlt években a saját gondolatait pár percben kifejtő monológokról híresült el. Ezekben sokszor összeesküvés-elméleteket hangoztatott, mindig felmagasztalta a kormány teljesítményét és egészen durván ócsárolta az ellenzékét. Egy példa a sok közül tavaly áprilisból:

Ami ennél sokkal fontosabb, hogy ő volt az a szerkesztő, aki egy kiszivárgott hangfelvétel szerint utasításba adta a felügyelete alá tartozó újságíróknak, hogy munkájuk során a kormány álláspontját hangoztassák, az ellenzékét pedig hallgassák el a híranyagokban.

„A következő a szituáció: mindenki tisztában van vele, hogy május végén európai parlamenti választások vannak, és biztos vagyok benne, hogy senkit nem ér váratlanul, ha azt mondom, hogy ebben az intézményben…nem az ellenzéki összefogást támogatják. Ha ez a kijelentés valakit váratlanul ér, az most menjen haza...

Távozása mindenképp figyelemreméltó. Az MTVA sajtóosztálya később a Magyar Hangnak válaszolva azt írta, hogy egészségügyi okok miatt távozik Bende, és sajnálják a döntését.

Még aznap kiderült, hogy csütörtökön egy csaknem egyórás élő műsor vendége lesz Márki-Zay Péter az M1-en. Lánczi Tamással fog beszélgetni.

„Egy elbukott választásra volt szükség ahhoz, hogy több mint 5 percre behívjanak a köztévébe... Élő műsorban minden alkalmat megragadtam eddig is, hogy azoknak is elmondhassuk az igazságot, akikhez csak a propaganda jut el” - írta ennek kapcsán az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

Innentől érdekes fordulatot vettek az M1 körüli események, hisz Bencsik Gábor, a kormányt szintén feltétel nélkül kiszolgáló Magyar Demokrata újságírója és a Sajtóklub rendszeres beszélő feje a Facebookon a következőket írta Márki-Zay meghívása kapcsán:

„Akkor most, a számomra is örvendetes negyedik kétharmad után veszek egy nagy levegőt, és kimondom azt, amit a jobboldalon is mindenki tud: a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan. Egyszerűen képtelenség, hogy ellenzéki politikusok gyakorlatilag a lábukat nem tehetik be oda, a hírmagyarázók és kommentátorok kizárólag a kormánypártok oldaláról érkeznek, a hírműsorokban hírként olvasnak föl hosszú kormánypárti publicisztikákat, miközben az ellenzéki vélemények legtöbbször a kormánypárti cáfolatokba csomagolva jelennek meg.”