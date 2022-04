Toroczkai László a bizottságokról: olyan nincs, hogy ne tartsuk tiszteletben a parlamentáris demokráciát

A Mi Hazánk Mozgalom szeretné, ha elnököt, vagy a tárgyalásoktól függően alelnököt delegálhatna „a nemzetbiztonsági bizottságon kívül a mezőgazdasági, illetve az igazságügyi bizottságba" - árulta el megkeresésünkre Toroczkai László, a parlamentbe először bejutott párt elnöke.

Május 2-án tartják az Országgyűlés alakuló ülését. Általában ekkor alakítják meg az állandó bizottságokat - bár erre később is sor kerülhet. Az ellenzéki összefogás pártjai közt megoszlik a vélemény, hogy érdemes-e egyáltalán részt venni az alakuló gyűlésen - a Jobbik és az LMP szerint igen, a Momentum szerint pedig nem -, illetve helyet foglalni a plusz fizetéssel járó, de többek szerint politikailag tök haszontalan parlamenti bizottságok székeiben.

A két nagy tömbön kívül a Mi Hazánk Mozgalom jutott még be a parlamentbe, és úgy tűnik, eszük ágában sincs ezen a kérdésen rágódni. Hadházy Ákos felvetésére - miszerint az ellenzéki pártoknak nem lenne szabad beülniük a bizottságokba, ezzel legitimálva az Országgyűlés látszat-demokratikus működését -, Toroczkai László, a párt elnöke azt reagálta, hogy „olyan nincs, és nem az a választók akarata, hogy ne tartsuk tiszteletben a parlamentáris demokráciát", és elfogadhatatlannak tartja, hogy vannak, akik nem ülnének be a bizottságokba. Azzal kapcsolatban, hogy mi értelme van egy olyan bizottságba beülni, ahol csak a fideszes javaslatokat fogadják el, az ellenzéket meg se hallgatják, elismerte, hogy „ tényleg így működik a Fidesz, ez egy hihetetlenül rossz beidegződés, amin nagyon jó lenne változtatni, ehhez azért jó lett volna ha a kétharmadot nem sikerül a Fidesznek elérnie".

Ugyanannyi hely, mint az ellenzéknek?

Hétfői hír volt, hogy a Mi Hazánk Mozgalom ugyanannyi pozícióba szeretne delegálni tagokat, mint az ellenzéki összefogás. „Azért nem pontosan idézett engem néhány médium, hiszen én nem azt mondtam, hogy ugyanannyi, egyenlő bizottsági helyet szeretnék, mint mondjuk a balliberális ellenzéki tömb, (...) a választópolgárok döntöttek az erőviszonyokról is" - tisztázta Toroczkai. Elismerik, hogy a három parlamenti erő közül jelenleg az övéké a legkisebb. Elmondása szerint nem arra utalt, hogy számszerűen ugyanannyi posztot akarnak, hanem, hogy szeretnék, ha „a tárgyalások három politikai erő között zajlanának", mivel „három lista jutott be a parlamentbe". Az hogy a Fidesz-KDNP, vagy az Ellenzéki Összefogás hogyan osztja el a pozíciókat, „az legyen az ő dolguk" - mondta. Elmondta azt is, hogy ilyen helyzetekben a parlamenti demokrácia működésének megfelelően szükség lesz a parlamenti frakciók, pártok vezetői közötti egyeztetésre, ezek azonban egyelőre még nem történtek meg. Szerinte azonban „biztos, hogy a következő hetekben lesznek ilyen tárgyalások."