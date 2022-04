Zelenszkij cserealapnak tekinti az elfogott Viktor Medvedcsukot, odaadná az oligarchát az oroszoknak

48 napon át rejtőzködött a korábban hazaárulással megvádolt és házi őrizetbe helyezett Viktor Medvedcsuk, a hírek ebben az időszakban arról szóltak, hogy valószínűleg elhagyta Ukrajnát, és Oroszországba ment. Kedden este kiderült, hogy ez nem igaz: az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat – a hivatalos információk szerint – a határ átlépésének kísérlete közben egy „többszintű és rendkívül veszélyes” akció keretében elfogta a milliárdost, akit aztán ukrán katonai egyenruhába öltözve mutattak meg a közvéleménynek. Az esemény súlyára jellemző, hogy elsőként Volodimir Zelenszkij elnök posztolhatott róla a Telegram-csatornáján.

Később megszólalt az ügyben Ivan Bakanov, az SZBU igazgatója is, és ilyeneket mondott: „Lehetsz oroszpárti politikus, dolgozhatsz éveken át az agresszornak. Elrejtőzhetsz az igazságszolgáltatás elől. Ukrán katonai egyenruhával is álcázhatod magad. De megmenekülhetsz-e a büntetés elől? Aligha. Várnak rád a bilincsek. Az összes többi olyan hazaárulót is várják, mint te.”

Kevésbé emocionális hangnemben nyilatkozott Medvedcsukról szokásos éjszakai videóüzenetében Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint ha az oligarcha egyenruhát vett magára, akkor a hadiállapot idejének szabályai különösen is érvényesek rá. Ezzel felajánlotta Oroszországnak, hogy készen áll ukrán „fiúkra és lányokra” cserélni őt, akik orosz fogságban vannak jelenleg. „Fontos, hogy a szolgálataink és a katonáink is számoljanak ezzel a megoldással” – tette hozzá.

Nagy terjedelemben foglalkozik a témával az orosz sajtó is. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője első körben kétségeit fejezte ki a közzétett információk hitelességével kapcsolatban. „Olyan mennyiségű hamis információ érkezik az utóbbi időben Ukrajnából – mondta –, hogy azonnal elhinni bármit is helytelen lenne.”

Viktor Medvedcsuk Ukrajna elmúlt harminc évének egyik meghatározó szereplője. A 66 éves politikus-oligarcha a 90-es években kezdte karrierjének érdemi részét, és bár ennek csúcsán „mindössze” az elnöki adminisztrációt vezette 2002 és 2005 között, valójában egyfajta „szürke eminenciásként” az ország tényleges irányítójának egyike volt mind politikai, mind gazdasági értelemben, miközben sok milliárdos vagyont halmozott fel. Az utóbbi években az Ellenzéki Platform – Az Életért párt politikai tanácsát elnökölte. Jó kapcsolatokat ápolt az oroszokkal, a nyugati és az ukrán sajtó rendszeresen Vlagyimir Putyin komájaként emlegette, minthogy 2004-ben az orosz elnök lett a kisebbik lányának a keresztapja.

Medvedcsukot 2021 tavaszán vádolták meg hazaárulással, később házi őrizetbe helyezték, lakhelyéről 48 nappal ezelőtt ismeretlen helyre távozott.