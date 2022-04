Az ukránok kilőtték az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját

A Brit védelmi minisztérium szerint az oroszok keleti offenzívájuk során több ukrán várost is megostromolhatnak, egyik legfőbb célpontjuk Kramatorszk lehet. Kramatorszk egyrészt fontos iparváros, ahol a hadiipari termelés is jelentős, van itt például tankjavító üzem is. De ennél is fontosabb, hogy a keleti térség legfontosabb vasúti csomópontja is, ahol összefutnak a luhanszki és donecki mellékvonalak. Ezért is volt annyira brutális akció az oroszoktól, hogy Kramatorszk vasútállomására lőttek ki két harcászati rakétát, mert ott gyülekezett több ezer civil, akik a luhanszki és donecki régióból menekültek a harcok elől.

A brit védelmi minisztérium szerint az orosz offenzíva jelentős csapaterőt igényel, megindítását pedig nagyban gátolja, hogy Mariupolnál az ukránok még mindig komoly orosz erőket kötnek le kitartó védekezésükkel. (Via BBC)