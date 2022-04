Sosem látott méretű üstökös száguld a naprendszer felé

A megszokottnál 50-szer nagyobb maggal rendelkező üstökös halad naprendszerünk felé 22 000 mérföld/órás sebességgel, de nem fog a Földbe csapódni, tette közé a NASA.

A Hubble űrtávcső mérései szerint az üstökös jeges magjának tömege körülbelül 500 billió (!) tonna, az üstökös szélessége pedig 137 kilométer. Nagyobb, mint bármelyik üstökös, amit a csillagászok valaha észleltek.



Fotó: Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach/NASA, ESA, Man-To Hui (Macau University), David Jewitt (UCLA)