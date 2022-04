Törökország nem szankcionálja Oroszországot

Mevlüt Çavuşoğlu egy ankarai sajtótájékoztatón (Anadolu Agency) Fotó: Fatih Aktas

Csütörtökön Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter egy NTV-nek adott interjúban beszélt arról, hogy Törökország továbbra is figyelemmel kíséri az ENSZ-szankciókat, be is tartja őket, de közvetítői pozíciójából adódóan nem fogja önállóan szankcionálni Oroszországot a kialakult háborús helyzet miatt.



Çavuşoğlu arról is beszélt, hogy ami Bucsában történt, az negatívan befolyásolta a tárgyalásokat, de nem látja lehetetlennek, hogy tűzszünet jöjjön létre a felek között, és a tárgyalások folytatódni fognak a delegációk között.

„Az embertelen felvételek az olyan régiókból, mint Bucsa és Irpiny, amelyeket mi is elítélünk, megváltoztatták a légkört. Az Orosz Föderáció részéről különböző nyilatkozatok hangzottak el ezzel kapcsolatban, de végső soron ez negatívan befolyásolta a tárgyalási folyamatot”

- mondta a külügyminiszter, aki arról is beszélt, hogy Törökország segédkezett civilek evakuálásában, de ehhez nem volt szükség török hajókra.

Arra a kérdésre, hogy Zelenszkij ukrán elnök és Putyin orosz elnök találkozik-e Törökországban, azt mondta, hogy a találkozó attól függ, Vlagyimir Putyin igent mond-e rá, vagy sem.

A külügyminiszter véleménye, hogy meg kell reformálni az ENSZ-t, és a kialakult helyzetben Törökország szerepe felértékelődhet, sokkal fontosabb szereplő lesz a jövőben".

Çavuşoğlu bejelentette továbbá, hogy május 18-án Washingtonban találkoznak Joe Bidennel, és „ha az Egyesült Államok őszinte, az ENSZ ügyében megtesszük a szükséges lépéseket”.

A külügyminiszter megerősítette, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Törökország továbbra is elvi külpolitikát fog követni, és megerősítő erővel bír számukra, hogy még kritikusaik is látják az egyensúlyi politika fontosságát a kialakult helyzetben. (NTV / Print)