Halálra lovagoltak egy partra vetett delfint Texasban

Elpusztult egy texasi tengerparton rekedt delfin, miután a köréje gyűlt tömeg a halálba zargatta az állatot. Az arra járók először megpróbálták visszalökdösni a tengerbe, majd többen is megjelentek, akik úszni akartak vele és megpróbálták „meglovagolni” a nőstény delfint.

Egy helyi szervezet figyelmeztetett, hogy a partközelbe került delfinek zaklatása az emberekre is veszélyes is lehet, valamint, hogy ez állatkínzásnak is minősíthető, eképpen pénzbírsággal és börtönnel is büntethető. (NBC News)