Musk maga sem biztos benne, hogy meg tudja venni a Twittert

Elon Musk pénteken elismerte, nem biztos benne, hogy sikeres lesz a terve a Twitter átvételére, írja a BBC. A milliárdos pár órával azután beszélt egy konferencián, hogy kiderült, ajánlatot tett a Twitter összes részvényének megvásárlására, összesen mintegy 43 milliárd dollár értékben.

Fotó: RYAN LASH/AFP

Csütörtökön, az ajánlat nyilvánosságra kerülése után a Twitter vezérigazgatója, Parag Agrawal állítólag arról beszélt az alkalmazottaknak, hogy a vállalatnál értékelik jelenleg a felvetést, ugyanakkor nem fogják hagyni, hogy a céget túszul ejtsék az ajánlattal.

Musk aztán egy vancouveri konferencián ismerte el, hogy egyáltalán nem biztos benne, hogy sikerrel járhat. Elmondása szerint van egy B-terve is, ha az ajánlatát visszautasítják, de erről nem árult el részleteket. Musk egyben ismét elmondta, hogy a Twitternek szerinte sokkal nyitottabb és transzparensebben működő platformnak kellene lennie, a szólásszabadság helyszínének.

A részvénytulajdonosoknak is címzett levelében Musk azt írta, ő a megfelelő személy arra, hogy felszabadítsa a vállalatban rejlő hatalmas lehetőségeket, és utalt arra is, hogy amennyiben az ajánlatát visszautasítják, lehet, hogy megválik saját részvényeitől is. Nemrég derült ki, hogy Musk még hetekkel ezelőtt megvásárolta a Twitter 9,2 százalékát. Úgy volt, hogy be fog ülni a vállalat igazgatótanácsába is, de ez végül nem történt meg.

Musk szerint ha a Twitter igazgatótanácsa visszautasítaná a vételi ajánlatot, akkor a kérdést a részvényesek elé kell tárni szavazásra.

Musk ajánlatát már elutasította Alwaleed bin Talal szaúdi herceg, aki szerint a milliárdos által kínált árfolyam messze van attól, amennyit valóban érhet a Twitter a növekedési lehetőségei alapján. Bin Talal is rendelkezik részvényekkel egy befektetési alapon keresztül, Musk pedig rögtön neki is támadt Twitteren, azt kérdezvén, hogy pontosan mekkora csomagja is van, illetve hogy mit gondol a szaúdi királyság az újságírók szólásszabadságának kérdéséről, utalva alighanem Dzsamál Hasogdzsi esetére.

A Musk által kínált ár 18,2 százalékkal magasabb, mint ahol a Twitter árfolyama zárt szerdán, és 38 százalékkal magasabb, mint amennyit a cég papírjai értek azelőtt, hogy a milliárdos bevásárolta magát a cégbe. Ugyanakkor arról szó sincs, hogy ez rekord ár lenne: a Twitter részvényei tavaly októberben például 60 dollárt is értek.