Olaszország lezárja kikötőit az orosz hajók előtt

Vasárnaptól kitiltják az olasz kikötőkből az orosz hajókat. Az intézkedést a kikötői kapitányságok főparancsnoksága körlevélben közölte. Ez Európai Unió április 8-án jelentette be az újabb szankciókat Oroszországgal szemben, Olaszország most ennek értelmében jelentette be a tilalmat.

A jelenleg olasz kikötőkben tartózkodó hajóknak „kereskedelmi tevékenységük befejezése után” azonnal távozniuk kell - áll a körlevélben. Az intézkedés azokra a hajókra is vonatkozik, amelyeken 2022. február 24. után az orosz zászlót más nemzet lobogójára cserélték.

A tilalom - az uniós döntés értelmében - nem vonatkozik azokra a hajókra, melyek segítségre vagy menedékre szorulnak, és amelyeknek biztonsági okokból van szükségük a kikötőkbe való bejutásra, vagy amelyek a tengeren életeket mentettek. (MTI)