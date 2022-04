Az ukrán vezérkar szerint indul a keleti orosz offenzíva

Hosszú Facebook-bejegyzést tett közzé az ukrán fegyveres erők vezérkara, amelyben részletesen elemzik a háború állását. Eszerint már több jelét látják annak, hogy az orosz hadsereg hamarosan megkezdi az új keleti offenzíváját, amelynek részeként minden erejével Donyeck és Luhanszk régiók elfoglalására és a 2014-ben már elfoglalt területek megerősítésére koncentrálnak majd.

Elemzők szerint a nyugat-ukrajnai Lvivre kilőtt rakéták is azt jelzik, hogy közeleg az újabb orosz offenzíva, ez ugyanis a támadás előtti "felpuhítás" részét képezhette. Lvivben négy rakéta csapódott be, három katonai célpontokat, egy viszont egy autószervízt talált el, meggyilkolva 7 civilt. Az orosz hadsereg több ukrán városra és katonai célpontra is kilőtt nagy hatótávolságú rakétákat. A támadásoknak a kelet-ukrajnai Harkivban két halálos áldozata volt.

Az ukrán vezérkar arról is ír a bejegyzésében, hogy Mauripolban még továbbra is harcolnak ukrán egységek, és hogy az orosz csapatok a megszállt területeken továbbra is a megsértik a nemzetközi jogi előírásokat azzal, hogy akadályozzák vagy gátolják a civilek evakuálását.