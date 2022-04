Boris Johnson irodáját is megpróbálták lehallgatni a Pegasus szoftverrel

A brit miniszterelnöki hivatalt többször is megpróbálták lehallgatni a Magyarországon is nagyon ismerős Pegasus izraeli kémszoftverrel. A torontói egyetem Citizen Lab nevű központja szerint a Downing Street 10 mellett még több másik brit kormányzati szervben, így a külügyminisztériumban is megpróbáltak kémkedni a mobiltelefonokra telepíthető lehallgató programmal. A Guardian szerint a lehallgatási kísérletről már Boris Johnsont is értesítették.

A Citizen Lab azt nem tudta pontosan állapítani, hogy a miniszterelnök irodájában vagy a külügyminisztériumban kinek a telefonjára próbálták meg telepíteni az azt lehallgató kamerává és mikrofonná alakítani képes programot. Azt viszont igen, hogy

a telefonokat az Egyesült Arab Emírségekből próbálták meghekkelni. A Pegasust nem kell bemutatni a magyar olvasóknak, 2021 nyarán rengeteget lehetett arról olvasni, hogy ez a program hogyan férkőzik be észrevétlenül a megfigyeltek telefonjába, és teszi lehetővé, hogy a megfigyelő mindent lásson, amit a megfigyelt személy a képernyőjén néz, hallhasson, amit a telefon közelében beszél, és még a kameráját is bekapcsolhassa észrevétlenül. A Pegasus elvileg terroristák és szervezett bűnözők megfigyelésére fejlesztették, de ez nem gátolta meg a felhasználókat, hogy politikusok, újságírók, üzletemberek életét figyeljék meg vele. Legutóbb Szilas Cecília volt pekingi nagykövetről derült ki, hogy a telefonszámát is a Pegasus kémszoftver célpontjául választották ki.

A programot gyártó NSO, amely elvileg csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével adhatja el és üzemeltetheti más kormányok részére a kémprogramot, tagadja, hogy a brit kormány legfelsőbb rétegeit próbálták volna meg a termékükkel lehallgatni. A cég közleménye szerint a Citizen Lab és az Amnesty International pontatlan és nem megerősített információk alapján akarja rossz hírüket kelteni. Az Egyesült Arab Emirátusok kormánya nem reagált a Guardian megkeresésére.