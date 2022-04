A jobbikosok a saját erős jelöltjeikre még hajlandók voltak szavazni, de a közös listára már nem

Volt már szó arról, hogy az összeadás helyett a kivonás működött a választási matekban a mostani április választáson.

Az ellenzéki közös lista országosan majdnem 13 százalékponttal szerepelt rosszabbul, mint 2018-ban, amikor még külön-külön indultak ezek a pártok.

Ugyanez látható a közös egyéni jelölteknél is. A már összehangoltan induló ellenzéki jelöltek által begyűjtött szavazatok átlaga 12 százalékponttal alacsonyabb a négy évvel ezelőttinél.

Vagyis hiába alakult ki lényegben az egy fideszes-egy nem fideszes felállás, ebből nagyobb előnnyel jöttek ki a kormánypárti jelöltek.

Akadtak azért nagy kivételek, kilengések, amikor egy-egy (végül vesztes) jelölt sokkal több szavazatot szerzett, mint a közös pártlista. Ezek a kilengések is azt vélekedést erősítik, hogy a jobbikos szavazók nagy része nem követte a pártját az összefogásba.

Országosan a hazai pártlistás szavazatok 36,15 százalékát szerezte meg az ellenzéki összefogás. Ennél valamivel magasabb volt az egyéni jelöltek népszerűsége (átlagosan 36,9 százalék).

Három olyan ellenzéki képviselőjelölt volt, aki több mint 5 százalékponttal több szavazatot kapott, mint az őket támogató pártok közös listája.

A legnagyobb felülteljesítő a jobbikos Rig Lajos. Ő a veszprémi 3-as OEVK-ban indult, ennek központja Tapolca. Rig veteránnak számít a választókerületben, nagy meglepetésre 2015-ben – a fideszes Lasztovica Jenő halála miatt kiírt – időközi választáson nyert már itt, Fenyvesi Zoltánt megelőzve. 2018-ban aztán Fenyvesi visszavágott, de a Fidesz is elbizonytalanodott, hogy Fenyvesi újra le tudja-e majd győzni a helyben népszerű Rig Lajost. Ezért Fenyvesi helyett egy jóval ismertebb arcot, Navracsics Tibort indították Tapolcán. Ez bejött, Navracsics nyert, de Rig – a kevés ellenzéki jelölt egyikeként – jelentősen javított a 2018-as eredményén, ezer szavazattal többet kapott, mint négy éve. (Rignek nem volt olyan gondja, mint országosan a Jobbiknak, Tapolcán ugyanis nem volt jelöltje a Mi Hazánknak, Számadó István nyilvántartásba vételét elutasították.)

Rig Lajos Fotó: botost/444.hu

Rig egyéniben 9 százalékponttal teljesítette felül (44,51 százalék) a közös pártlistát (35,58 százalék) ebben a választókerületben.

Ezt emelte ki Karácsony Gergely is, amikor szomorúan kommentálta („Nem veszíthetjük el a legjobb embereinket”), hogy Rig Lajos a választási vereség miatt visszavonul a közélettől. A volt jobbikos újra munkába áll az egészségügyben, mentős lesz.

A Balaton túloldalán van egy másik másik nagy túlteljesítő. A szintén jobbikos vízilabdás olimpiai bajnok Steinmetz Ádám a Somogy 3-as választókerületben (Marcali és környéke) 5 százalékponttal kapott többet, mint amennyien az ellenzéki listát választották. Steinmetznél már teljesen egyértelműen látszik, hogy mennyire nem működött az összefogás. A mostani választáson, hat párt jelöltjeként majdnem ezer szavazattal kevesebbet kapott, mint négy éve, amikor csak a Jobbik támogatta, és volt MSZP-s és LMP-s konkurenciája is. (Igaz, Steinmetz akkor sem nyert, ez a választókerület messze nem kínált jó esélyt. A fideszes Móring József Attila 2018-ban a szavazatok 51,85 százalékát kapta. Most még ezt is tudta növelni, a voksok 57,92 százalékát gyűjtötte be. Steinmetz pedig a négy évvel ezelőtti 37,18 százalékos eredményét 35,41-re rontotta le.) A Mi Hazánk jelöltje, Jozó Tamás 2 408 szavazatot kapott itt (5,77 százalék).

A Válaszonline-nak Steinmetz azt mondta, hogy őt a személyében nem támadták, elég volt a központi kampány arról, hogy ő Gyurcsány embere, a baloldal jelöltje.

Steinmetz Ádám jobbikos képviselő azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 23-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

És a harmadik nagy túlteljesítő is jobbikos, és szintén Somogyban indult, de délebbre, a Barcs központú 2-es választókerületben. Ander Balázs 6 százalékkal kapott többet egyéniben, mint amennyien itt a közös ellenzéket támogatták pártlistán.

Itt is újrajátszották 18-at annyiban, hogy a Fidesz Szászfalvi Lászlót indította, legerősebb kihívója pedig a jobbikos Ander Balázs lett. 2018-ban Szászfalvi a szavazatok 51,63 százalékát kapta, Ander 38,18 százalékkal lett második, megelőzve DK-s és LMP-s jelöltet is.

A fideszes jelölt erősített (Szászfalvi 57,86 százalékot kapott most), a már közös ellenzéki jelölt Ander viszont gyengült (37,16 százalékot szerzett). Több mint ezer szavazattal kapott kevesebbet ahhoz képest, amikor még csak a Jobbik támogatta. Itt a Mi Hazánk jelöltje, Halászné Hunyadi Gyöngyi 1 525 szavazatot kapott (4,09 százaklék).

És még rosszabb lett volna ez az eredmény, ha nem múlja felül ennyire az összeállt pártok támogatottságát.

Vagyis az látszik, hogy ahol erős jobbikos jelölt volt, ott a jobbikos szavazók egyéniben még csak-csak kitartottak, de a listára már nem voltak hajlandók átszavazni.

A 29 jobbikos egyéni jelölt közül 18 olyan akad, aki legalább egy százalékkal többet kapott egyéniben, mint amennyi szavazatot kapott abban a választókerületben az ellenzéki közös lista.

Nem elhanyagolható tény ugyanakkor, hogy egyetlenegy jobbikos sem tudott egyéni mandátumot nyerni. Még a szinte biztosnak tűnő Dunaújvárost is elbukták, a Fidesz pedig egyetlenegy budapesti választókerületben tudott nyerni (a budapesti 14. számúban, ami a XVII. kerület nagyjából), éppen ott, ahol az ellenzék közös jelöltje jobbikos volt, Szilágyi György.

Ez volt egyébként a 106 választókerület közül a legszorosabb csata, de mindössze 381 szavazatos többséggel Dunai Mónika megtartotta a mandátumát. Itt az ellenzéknek a 2018-as eredmények alapján végtelenül simán nyernie kellett volna. Négy éve Dunai Mónika mindössze 41,17 százalékkal győzött, az MSZP-Párbeszéd, a Jobbik, az LMP és a Momentum akkor külön induló jelöltjei összesen 57,94 százalékot kaptak.

Ehhez képest lett ez:

Dunai Mónika (FIDESZ-KDNP) – 44,66% , 25 114 szavazat

, 25 114 szavazat Szilágyi György (DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD) – 43,98% , 24 733 szavazat

, 24 733 szavazat Fazekas László (MI HAZÁNK) – 5,11% , 2 875 szavazat

, 2 875 szavazat Szin Richárd (MKKP) – 3,86% , 2 172 szavazat

, 2 172 szavazat Hajmási Gergely (MEMO) – 1,56% , 875 szavazat

, 875 szavazat Tomasovszki László (NORMÁLIS PÁRT) – 0,6% , 339 szavazat

, 339 szavazat Zollai András (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) – 0,23%, 132 szavazat Részletes adatok Feldolgozottság: 100%

Szilágyi hajszállal gyengébben szerepelt, mint az ellenzéki közös lista, igaz, ha azt hozza, a 24 907 szavazat akkor is kevés lett volna a győzelemhez.

A közös pártlistánál 2 százalékponttal jobb eredményt 25 ellenzéki jelölt ért el. Ebből 9 jobbikos (Rig, Ander és Steinmetz mellett Szabó Ervin, Lukács László, Csányi Tamás, Nunkovics Tibor, Potocskáné Kőrösi Anita, Schwarz-Kiefer Patrik), 5 MSZP-s (Hiszékeny Dezső, Jézsó Gábor, Kertész Ottó, Harangozó Tamás, Tóth Viktor), 6 momentumos (Orosz Anna, Mándi László, mindkét Kiss László, illetve Hadházy Ákos és Szél Bernadett), 4 DK-s (Czeglédy Csaba, Godó Beatrix, Sápi Mónika, Horváth Jácint) és az a Bana Tibor, aki exjobbikosként nyerte meg az előválasztást, és az LMP-be ült volna be.

Ha az induló arányaihoz viszonyítjuk, és a két százalékos pluszt vesszük alapul, akkor a momentumos jelölteknek a 40 százaléka, a jobbikosok 31, az MSZP-sek 28 százaléka túlteljesítő, a DK-soknál ez 12,5 százalék. A párbeszédeseknél ilyen nagy kiugrás nem volt, Tordai Bence éppenhogy nem érte el a 2 százalékot. Az LMP-sek közül pedig a befogadott Bana tudott ekkora pluszt hozni a listához képest.

A legnagyobb alulteljesítő a Kaposváron indult DK-s Varga István (38,93 százalékot kapott listán itt az ellenzéki összefogás, Varga ennél négy százalékponttal kevesebbet, 34,83 százalékot). A Mezőkövesden indult DK-s Sermer Ádám 3 százalékponttal múlta alul (26,96 százalék) az amúgy sem acélos megyei listát (29,96). Ha hozza a pártok támogatottságát, az is kevés lett volna Tállai András ellen. Kisvárdán a jobbikos Tóth Viktor 26,13 százalékot szerzett, ennél két százalékponttal a közös lista is jobb eredményt ért el.

A Fidesznél a legnagyobb túlteljesítő a Mohács központú Baranya 3-asban induló Hargitai János volt. Hetedszer nyert itt egyéni mandátumot. Ebben a választókerületben a Fidesz listája 54,44 százalékot kapott, Hargitai erre tett rá még 6 százalékot.

A legnagyobb fideszes alulteljesítők:

Vitányi István Berettyóújfaluban 4,48 százalékponttal kapott kevesebbet, mint a Fidesz. Még így is simán nyert, mert a szavazatok 61,66 százalékát kapta. A Hajdú-Bihar 4-esben elképesztően erős, 66,13 százalékos volt a Fidesz támogatottsága.

Kovács Sándor Mátészalkán járt ugyanígy. A népszerűsége elmaradt a pártjától 3,45 százalékponttal, de így is 64,79 százalékát söpörte be az egyéni szavazatoknak.

A XIII. kerület nem a Fidesz terepe, itt a listára adott szavazatoknak mindössze 33,29 százalékát gyűjtötték be, ez a 106 választókerület közül a legrosszabb eredmény. De Harrach Tamás még ennél is kevesebbet kapott 2,9 százalékponttal.

Vidéken a szegedi 1-es választókerületben a legkevésbé népszerű a Fidesz (38,53 százalék), de Bartók Csaba egyéniben még 2,16 százalékponttal aláment ennek. Esélye sem volt a győzelemre.

Szombathelyen Hende Csaba népszerűtlenebb a pártjánál 2,48 százalékponttal, de így is megnyerte a mandátumát (49,95 százalékkal).

A Fidesz listás támogatottsága a Vásárosnamény központú Szabolcs 4-esben a legnagyobb, 70,5 százalékos. Tilki Attila alig gyengébb arányban nyert, 68,71 százalékot ért el.

A legnagyobb arányú egyéni győzelmet Gyopáros Alpár érte el Csornán (Győr-Moson-Sopron 3-as OEVK), a szavazatok 71,22 százalékát kapta meg. A Fidesz itt listán 67,35 százalékot ért el.