Ez még nem maga az offenzíva, de jelentősen megélénkültek a harcok Kelet-Ukrajnában

Hétfőről keddre virradó éjszaka megélénkültek a harcok az ukrán front szinte teljes hosszában. A legnyugatibb Mikolajivtól egészen a legészakibb Harkivig összecsapások robbantak ki, ez alapján Zelenszkij elnök hétfő éjszaka már a hetek óta várt nagy keleti offenzíva megindulásáról számolt be.

Ukrán katona a keleti arcvonalban, Izjum közelében. Fotó: ANATOLII STEPANOV/AFP

Az éjszaka fejleményei alapján azonban úgy tűnik, hogy a nagy roham még nem kezdődött meg, bár ami most zajlik, azt annak nyitányaként is értékelhetjük. Az oroszok egyelőre nem teljes erejükkel támadnak, mi több, az amerikai védelmi minisztérium hírszerzési információi szerint még javában csoportosítják át erőiket a donbászi fronton, ahol amúgy félelmetes hadsereget, 76 zászlóaljharccsoportot vontak össze. Egy ilyen, a gyalogságon túl páncélos erőket, csapatlégvédelmet, tüzérséget, légi támogatást, műszaki és logisztikai alakulatokat is magában foglaló egység esetén nyugodtan számolhatunk ezres létszámmal, vagyis összességében csaknem nyolcvanezer emberrel.

A nyitány első lépéseként hétfőre virradó éjszaka, aztán nap közben folyamatosan rakétacsapásokat mértek Ukrajna teljes területére. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint háromszáz célpontot támadtak országszerte. Éjjel pedig gyalogsági összecsapások is kezdődtek több helyen:

a részben megszállt Herszon megyéből nyugati és északi irányba is megpróbáltak kitörni. Egyik támadási irányuk Mikolajiv, aminek elfoglalása az Odesza elleni műveletek előfeltétele.

Zaporizzsja megszállt részein Melitopol környékén vontak össze csapatokat, ahonnan egyrészt Zaporizzsja, majd Dnyipro felé is megindulhatnak - a herszoni északi kitörés is Zaporizzsja elfoglalását készítheti elő.

Másrészt innen északkeleti irányba indulva megpróbálhatnak felzárkózni az izjumi hídfőre, körbezárva ezzel a donbászi frontot tartó ukrán főerőt, elvágva azt utánpótlásától és visszavonulási útvonalától.

A keleti arcvonalon Harkiv környékén is fokozódtak a harcok, a várost intenzíven bombázzák. A második legnagyobb ukrán város elfoglalása stratégiai szempontból azért lenne fontos, mert az ott állomásozó, onnan kitörni képes ukrán erők az izjumi hídfő utánpótlását fenyegetik. Márpedig a kijevi csatában az ukránok alap taktikája pont az ilyen utánpótlási útvonalak elvágása volt, amivel sikeresen bénították meg az orosz offenzívát, mert a frontvonalba nem érkezett elég lőszer, ember és hadianyag a veszteségek pótlására. Vannak már jelei, hogy ezen a fronton is hasonlóval próbálkozhatnak, az Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint az izjumi hídfőben már hasonló gigakonvojt figyeltek meg a műholdfelvételeken, mint a Kijev fölött összeorlódott, legendás 64 kilométer hosszú konvoj. Az ISW elemzése szerint az ukránok már meg is indítottak egy támadást a konvoj irányába:

Az ukrán vezérkar hajnali összefoglalója szerint a donbászi front teljes hosszában tűzharcok robbantak ki, itt az oroszok valószínűleg az ukrán védők gyenge pontjait próbálhatják felderíteni.

Vagyis most még nem maga az offenzíva indult el, hanem annak intenzív előkészítése. Ez alapján a napokban ténylegesen is megindulhat a nagy orosz támadás.