Érdekesen alakult a pártok milliárdos állami támogatásának elosztása

Mintegy hárommilliárd forintot osztanak szét évente a központi költségvetésből a választáson legalább 1 százalékot szerzett pártok között. Mivel a kormánypártok is közös listán indultak (nehogy elfelejtse valaki a KDNP-t) és 6 ellenzéki párt is összeállt, valahogy fel kell osztani közöttük is az állami támogatást. A porciózás elvileg nem egyszerű, ki tudja, ki mennyit tett bele a közösbe.

A Nemzeti Választási Bizottság megosztotta a végleges arányokat az állami pártfinanszírozásban.

Az még sima ügy, hogy a hárommilliárd 25 százalékát egyenlő arányban osztják szét a parlamentbe jutó pártok között, függetlenül a képviselőik számától.

A támogatás háromnegyedének felosztásánál már megy a matek. A megoldás két számból adódik össze. Hány jelöltje volt egy pártnak a közös listán, és egyéniben a pártok jelöltjei mennyi szavazatot kaptak.

A listán lévő jelöltek száma alapján például a Fidesz-KDNP listájának 3 060 706 szavazatából a Fideszhez 2 818 492 voksot írtak (92,09 százalék), a KDNP-hez 242 214 (ez 7,91 százalék). Hogy egyébként van-e ennyi KDNP szavazó, az talán soha nem fog kiderülni. 20 éve nem indultak önállóan választáson.



Az ellenzéki listánál szereplő jelöltek alapján az osztozkodás úgy néz ki, hogy a közös listájukra adott 1 947 331 szavazatból

a DK visz 544 415 szavazatot (27,96 százalék)

Jobbik 453 679 szavazat (23,3 százalék)

Momentum 328 045 (16,85 százalék)

MSZP 307 106 szavazat (15,78 százalék)

Párbeszéd 202 411 szavazat (10,39 százalék)

LMP 111 675 szavazat (5,73 százalék)

De ott vannak még az egyéni jelöltek szavazatai. A táblázat így már szépen felduzzad:

A lényeg: az évi hárommilliárd 75 százalékát ilyen arányban osztják szét:

Fidesz: 49,34 százalék

DK: 10,349 százalék

Jobbik: 8,662 százalék

Momentum: 5,979 százalék

MSZP: 5,884 százalék

Mi Hazánk Mozgalom: 5,873 százalék

KDNP: 4,694 százalék

Párbeszéd: 3,407 százalék

MKKP: 2,862 százalék

LMP: 1,818 százalék

Megoldás Mozgalom: 1,132 százalék

A Jobbik harmadik helye az állami támogatási listán nem tükrözi a ténylegesen megszerzett mandátumok számát. Mindössze 9 képviselőjük lesz (ők buktak a legnagyobbat, 26 volt eddig). A DK-nak lesz a legtöbb képviselője az ellenzékiek közül, 15, úgy, hogy átpasszoltak egy helyet az LMP-nek, hogy Ungáréknak meglegyen a minimális 5 fős létszám. A Momentumnak 11 képviselője lesz, az MSZP-nek 10, a Párbeszédnek 7, az LMP-nek 5.