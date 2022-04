Gyurcsány visszavonulása növelné az ellenzék esélyeit az ellenzékiek háromnegyede szerint

Kutatást készített a Fidesz nagyarányú győzelmének okairól a 21 Kutatóközpont megbízásából az Iránytű intézet.

A teljes minta 1850 főt számlált, de a vonatkozó kérdéseket csak az ellenzéki szimpatizánsoknak, illetve a pártpreferenciával nem rendelkezőknek tették fel, azaz 852 embernek.

A felmérés szerint a megkérdezettek relatíve többsége, 47 százalék szerint a kormánypártok anyagi és főleg médiafölénye volt a vereség fő oka, de minden második választó szerint az ellenzék elégtelen teljesítménye is hozzájárult az egyértelmű végeredményhez.

Az ellenzéki pártok szimpatizánsai közül messze a Demokratikus Koalíció hívei között vannak azok - 70 százalék -, akik szerint a kormány túlhatalma volt a vereség oka.

Az összes nem fideszes megkérdezettnek csak 30 százaléka mondta azt, hogy a Fidesz túlhatalma és az ellenzék gyenge teljesítménye együttesen okozta a nagy bukást.

Ennél is érdekesebb az az adatsor, ami az ellenzéki politizálás jövőjét firtatja, különös tekintettel arra, hogy kinek kéne visszavonulnia az esélyek növelése érdekében. Mindössze a nem fideszes válaszadók 26 százaléka mondta azt, hogy az egyes vezetőket mind terheli felelősség a gyenge eredmény miatt.

Ugyanakkor a megkérdezettek háromnegyede szerint növelné az ellenzéki pártok sanszait, ha Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke visszavonulna a politizálástól. Az MSZP-sek 72, a jobbikosok 80, a momentumosok 89 százaléka, de a pártnélküliek, sőt a kutyapártosok és mihazánkosok túlnyomó többsége is ezen a véleményen van. Ami talán ennél is meghökkentőbb: még a DK-sok 42 százaléka is egyetért az állítással. Erre az elemzők magyarázata az, hogy

„a DK-s válaszadók kedvelik ugyan a volt miniszterelnököt, de tudatában vannak annak, hogy jelenléte sok választót taszít, továbbá az sem zárható ki, hogy a legnagyobb ellenzéki párt már sok Gyurcsányt nem kedvelő embert tud megszólítani.”

Márki-Zay Péter politikai pályafutását illetően sincs nagy lelkesedés az ellenzéki körökben, de azért ennyire súlyos számokat ő nem szállított. Az elbukott miniszterelnök-jelöltnek a nem fideszesek 49 százaléka szerint volna ideje új munka után néznie - ellenzői a DK-sok (64 százalék) és MSZP-sek (61 százalék) és Mi Hazánk-szimpatizánsok (61 százalék) között találhatóak legnagyobb arányban.

Az Iránytű április 8 és 13 között készítette a felmérést, telefonos lekérdezés útján. (24.hu)