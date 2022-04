7 év börtönt kapott Szkopjéban a Magyarországra menekített Nikola Gruevszki

Sikkasztásért nem jogerősen 7 év börtönre ítélte egy észak-macedón bíróság Nikola Gruevszki bukott macedón miniszterelnököt. A vád szerint a kormányzó pártjához érkezett adományokból sikkasztott el 1,3 millió eurót, 2012-13 között egy belize-i offshore cégen keresztül építési telkeket vett a pénzből Macedóniában.

Gruevszki keresztapját, unokatestvérét, a titkosszolgálat egykori vezetőjét, üzletembereket és a rokonaikat is megvádolták. Gruevszki ellen már volt és most is zajlik más büntetőeljárás.

Nikola Gruevszki volt észak-macedón miniszterelnök távozik kiadatási tárgyalásáról 2019. június 27-én a Fővárosi Törvényszéken, ahol jogerős határozattal megtagadták a hazájában korrupciós és más bűncselekmények miatt elítélt és megvádolt politikus kiadását. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az országát 2006 és 2016 között vezető politikus 2018-ban a magyar kormány segítségével menekült Magyarországra, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter is fogadta, menedékjogot is kapott. Gruevszki szökésének körülményeit és jelentőségét annak idején ebben a videóban foglaltuk össze:

Gruevszki tavaly céget is alapított egy péceli Kádár-kockában. (Balkan Insight via Telex)