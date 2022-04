A Magyar Hangot regisztráció ellenére sem engedik be a kormányinfóra, Szentkirályi Alexandra azt javasolta, regisztráljanak

A kormányinfóra továbbra sem engedik be a Magyar Hang újságíróit, hogy miért, arról a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai épülete és a Miniszterelnökség közötti pár méteren érdeklődtek Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőtől, aki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt sétált át a csütörtöki kormányinfóra.

Miután Szentkirályi – ahogy a Magyar Hang is írja – kormánybiztosi minőségében felelős a sajtóval való kapcsolattartásért, elsősorban tőle kérdezték, hogy mért nem mehetnek be a kormányinfóra, annak ellenére sem, hogy regisztráltak. Szentkirályi erre annyit tudott csak mondani, hogy nem ő intézi a sajtóregisztrációt, és miközben ezt többször is elismételte, azt tanácsolta a Magyar Hang munkatársának, hogy regisztráljanak.

A kérdésre, hogy a lap kormányinfóról való kitiltása az újabb kétharmad után is marad-e, nem válaszolt.

Mindeközben Gulyás Gergely kitartóan sétált a füléhez tartott telefonjával.