A Moszkva elsüllyedése komoly próba elé állítja az orosz propagandát

Miután a múlt héten elsüllyedt Oroszország fekete-tengeri zászlóshajója, a Moszkva, a hatóságok közlése szerint a teljes, több mint ötszáz fős legénységet kimentették. Csakhogy ez az állítás nem tűnik igaznak, a rakétacirkálón szolgálók közül többekről azota se hallottak családtagjaik. Hivatalos frissítés azóta sem érkezett, az eltűntek családtagjai válaszokat követelnek, írja a New York Times.

„Nem akarnak velünk beszélni” – mondta Makszim Szavin egy interjúban. A legfiatalabb testvérét, a húsz éves Leonyidot keresi, akit sorkatonaként osztottak be a hajóra. „Gyászolunk. Besorozták a kistestvérünket, és valószínűleg soha többé nem fog hazatérni.”

A Moszkvára emlékező koszorú Szevasztopolban, az orosz fekete-tengeri flotta krími bázisán. Fotó: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS

Eddig legalább tíz család fejezte ki nyilvánosan a csalódottságát amiatt, hogy egymásnak ellentmondó híreket kaptak arról, hogy fiaik életben vannak-e, eltűntek-e vagy meghaltak.

Az országon kívül működő független orosz hírügynökségek arról számoltak be, hogy körülbelül negyven ember meghalt, további száz pedig megsérült, amikor a hadihajó megsérült és elsüllyedt. Ezek a jelentések egy azonosítatlan tisztviselőt és egy elhunyt tengerész édesanyját idézték. Ezenkívül egy idősebb tiszt felesége megerősítette férje halálát az amerikai külügyminisztérium rádióadójának, a Szabadság Rádiónak.

Az eltűnt legénység tagjai közül sokan sorkatonák voltak. Ez érzékeny téma Oroszországban a csecsenföldi háború óta, ahol gyakran az alacsony képzettségű fiatalokat vetették be. Tömegével haltak meg, ami megrengette a háború támogatottságát.

A Moszkvát ábrázoló hűtőmágnes Szevasztopol kikötőjében. Fotó: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS

„Minket, szülőket csak gyermekeink sorsa érdekel: ők miért kerültek ebbe a hadműveletbe?” – mondta Dmitrij Skrebec, akinek tizenkilenc éves fia, Jegor szakácsként dolgozott a Moszkvában.

Skrebec vasárnap keményen fogalmazott a VKontaktén, a Facebook orosz megfelelőjén. A rendőrök először azt mondták neki, hogy Jegor az eltűntek között van. "Eltűntek a nyílt tengeren?!!!" - írta. “Önök, tisztek, miért élnek, és a fiam, aki sorkatona volt miért halt meg?

Skrebec azóta elkezdett tanúvallomásokat gyűjteni más családoktól, akik szintén nem találják fiaikat. "Minél többen írunk, annál nehezebb lesz hallgatniuk arról, ami történik" - írta szerdán.

A Moszkva rakétacirkáló fénykorában Szevasztopol kikötőjében. Fotó: STRINGER/REUTERS

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden annyit közölt, hogy nincs felhatalmazása információt adni az eltűnt tengerészekről. A New York Times érdeklődő újságíróit a védelmi minisztériumhoz irányította, amely viszont nem válaszolt a megkeresésükre.

Makszim Szavinék telefonon is próbálták elérni a Moszkva tisztjeit, de egyiküket se sikerült elérni testvére egységéből. Édesanyja küldött egy üzenetet, amire azt a választ kapta, hogy fia, Leonyid hiányzik.

Tamara Grudinina a BBC orosz nyelvű szolgálatának elmondta, hogy fiát, a huszonegy éves Szergej Grudinint közvetlenül az alapkiképzés után a hajóra osztották be. Amikor meghallotta, hogy a hajó elsüllyedt, Grudinina felhívta a védelmi minisztérium rokonok számára fenntartott forródrótját. Közölték vele, hogy fia „él és egészséges, és az első adandó alkalommal keresni fogja majd.” Nem sokkal ezután egy férfi, aki a Moszkva parancsnokának vallotta magát, kapcsolatba lépett vele, és közölte vele, hogy fia „a hajóval együtt süllyedt el”. (Via The New York Times)