Az oroszok a Donbász fölött megszerezhették a légi fölényt, de ennek talán már semmi jelentősége

Az elmúlt évtizedek amerikaiak által vívott háborúihoz szokott közvélemény megszokhatta, hogy a nagyobb hadműveletek elsöprő légi csapásokkal indulnak, melyek során az amerikai légierő biztosítja, hogy a későbbiekben zavartalanul repkedhessen a megtámadott ország fölött, folyamatos támogatást nyújtva a szárazföldi erőknek. Oroszországnak ez a háború első szakaszában egyáltalán nem jött össze, az ukrán légierő gépei a mai napig képesek felemelkedni, aminek a legnyugatibb hadszíntéren, Mikolajiv térségében komoly hasznát is vették. Ám most, a donbászi fronton az oroszoknak minden bizonnyal sikerült megteremteniük a légi fölényt, nem kis részben annak köszönhetően, hogy a front egy része az orosz határ közelében húzódik, ahonnan nagy hatótávolságú S-300-as és S-400-as légvédelmi rendszereikkel távol tarthatják az ukrán vadászgépeket, és frontalakulataikat is jobban ellátták csapatlégvédelemmel is. Ezzel összességében elérték, hogy az ukránok csak nagy áldozatok árán tudnák a levegőből támadni alakulataikat.

Egy orosz Szu-25-ös az oroszországi Rjazanban 2021 autusztusában tartott Katonai Világjátékokon. Ez az orosz géptípus elvben alkalmas közeli harctámogatásra. Fotó: Maxim Shemetov/REUTERS

És elméletben megnyílt annak a lehetősége is, hogy az orosz légierő érdemi harctámogatást nyújtson. Ám Justin Bronk, a világ legrégibb katonai elemző intézete, a brit Royal United Services Institute (RUSI) vezető légihadviselési elemzője szerint az orosz légierő erre leginkább egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozottan alkalmas. Erősen technikai elemzése szerint az orosz légierőnek nagyon korlátozott számban vannak precíziós csapásmérésre alkalmas rakétái, és egyáltalán nincsenek közepes magasságból indított támadásokhoz szükséges optikai célzóberendezései, így lényegében egyetlen módszerük van a közeli harctámogatáshoz: pilótáiknak vizuálisan, vagyis szabad szemmel kéne felderíteniük célpontjaikat, amiket aztán egy újabb rárepüléssel stabil, kiszámítható pályát repülve kéne lebombázniuk nem irányított rakétáikkal. Ez pont olyan veszélyes, mint ahogy hangzik. Hogy mennyire, az a kijevi csatában már bebizonyosodott, ahol pár napon belül kilenc, ilyesmivel próbálkozó repülőt is kilőttek az ukránok, melynek következtében azon a fronton fel is hagytak az ilyen támadásokkal az oroszok.

Azon túl, hogy egy ilyen művelet önmagában is veszélyes, és esélyt ad az ukrán erőknek, hogy csöves légvédelemmel vagy vállról indítható rakétákkal megtizedeljék az orosz légierőt, már csak azért is nehezen kivitelezhető, mert az orosz szárazföldi erőknél nincs kellő számú földi irányító, aki segítene koordinálni a közeli légitámogatást - mely során ennek hiányában a pilóták akár saját - jellemzően az ukránokéval azonos technikát használó - alakulataikat is lebombázhatják. A közeli légi támogatás ráadásul nagyon összetett feladat, amit hosszú idő begyakorolni. Az orosz légierő pilótái viszont nagyon kevés, évi 80-100 órát repülnek csak, így jellemzően csak fő feladatuk, a légiharc gyakorlására van idejük.